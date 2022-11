Baerbock verurteilt Angriff vor iranischer Botschaft Außenministerin Annalena Baerbock hat den Angriff auf eine Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin verurteilt und die iranische Regierung erneut sch... dpa

Annalena Baerbock nimmt an einer Pressekonferenz mit dem usbekischen Außenminister teil. Fabian Sommer/dpa

Taschkent -Außenministerin Annalena Baerbock hat den Angriff auf eine Mahnwache vor der iranischen Botschaft in Berlin verurteilt und die iranische Regierung erneut scharf kritisiert. „Wer meint, Angst und Schrecken gegen Demonstrierende auch nach Deutschland auf unsere Straßen tragen zu können, liegt falsch und muss mit aller Härte des Rechtsstaats rechnen“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande ihrer Reise nach Zentralasien auf die Frage einer Journalistin. Man werde nicht dulden, dass die freie Meinungsäußerung bedroht werde.