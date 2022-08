Baerbock: Wenn nötig jahrelange Unterstützung für Ukraine Erneut unterstreicht die Außenministerin Deutschlands Solidarität mit der Ukraine - auch was Waffen angeht. Für Kremlchef Wladimir Putin findet sie klare Wor... dpa

ARCHIV - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in der Ukraine im Mai 2022. a Florian Gaertner/photothek.de/dp

Berlin -Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Ukraine wenn nötig jahrelange Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“. „Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung. Und wir unterstützen sie finanziell und militärisch - und zwar so lange es nötig ist. Punkt.“ Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen seit mehr als einem halben Jahr an.