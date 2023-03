Baerbock will in Georgien für EU-Annäherung werben Die Außenministerin setzt in der Ex-Sowjetrepublik Georgien ihre zweitägige Mission Europa fort. Ein Besuch der Verwaltungsgrenze zu Südossetien ist als Sign... Jörg Blank und Ulf Mauder , dpa

dpatopbilder - Außenministerin Annalena Baerbock kommt auf dem Flughafen von Tiflis an. Kay Nietfeld/dpa

Tiflis -Außenministerin Annalena Baerbock will angesichts von russischen Einflussversuchen in der Südkaukasusrepublik Georgien für eine weitere Annäherung an die Europäische Union (EU) werben. Zunächst ist an diesem Freitag ein Treffen der Grünen-Politikerin mit ihrem Amtskollegen Ilia Dartschiaschwili geplant. Anschließend will Baerbock Ministerpräsident Irakli Garibaschwili sowie Staatspräsidentin Salome Surabischwili treffen.