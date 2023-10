Baerbocks Außenministerium schweigt zu Julian Assange – Dagdelen: „Vollkommen inakzeptabel“

Vor knapp zwei Monaten, wenige Tage vor der USA-Reise der Außenministerin, wandten sich Politiker, Medienleute und Prominente direkt an Annalena Baerbock. In einem offenen Brief forderten sie die Grünen-Politikerin auf, sich in Washington für die Freiheit von Julian Assange einzusetzen. Zu den Unterzeichnern zählten Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der Schriftsteller Daniel Kehlmann sowie der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands Frank Überall. Chefredakteure, Herausgeber und Verleger beteiligten sich – von der New York Times, dem Spiegel und auch von der Berliner Zeitung.

Klar ist: Für Julian Assange hat sich seither nichts an seiner Situation verbessert. Der australische Investigativjournalist sitzt seit viereinhalb Jahren im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten Londons.



Die Regierung habe den offenen Brief „zur Kenntnis genommen“, heißt es nun in einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen und der Linke-Fraktion. Das Schreiben liegt der Berliner Zeitung vor. Man verfolge „die öffentlich stattfindende Diskussion über den Fall kontinuierlich“.

Auswärtiges Amt will sich nicht zu britischem Verfahren äußern

Der Fall Assange beschäftigt seit Jahren nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Regierungen und Gerichte. Der Wikileaks-Gründer ist seit 2019 in britischer Auslieferungshaft. Ihm und seiner Plattform wird Spionage vorgeworfen, die USA fordern seine Auslieferung. Wikileaks hatte gemeinsam mit internationalen Medien Auszüge aus Militärprotokollen veröffentlicht, die unter anderem Kriegsverbrechen der USA während der Kriege in Afghanistan und im Irak belegen. In den Vereinigten Staaten drohen Assange 175 Jahre Haft.



Die Linke-Fraktion wollte in ihrer Anfrage wissen, ob sich die Bundesregierung in den vergangenen Monaten gegenüber den Briten und den Amerikanern dafür eingesetzt habe, dass Assange nicht ausgeliefert und freigelassen wird. Sie verweist auf einen Bundestagsbeschluss vom 7. Juli 2022.

Damals hatte eine Parlamentsmehrheit einer entsprechenden Petition zugestimmt. Die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses ist nicht öffentlich, sie liegt der Berliner Zeitung aber vor. Darin heißt es etwa: „Mit der Petition wird gefordert, die psychologische Folter des Journalisten Julian Assange und den damit verbundenen Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland und Europa zu verurteilen.“ Weiterhin werde verlangt, „sich für die sofortige Freilassung von Julian Assange einzusetzen und für dessen Nichtauslieferung an die USA zu plädieren“. Dort drohe ihm eine Verurteilung, die nach Maßstäben der Vereinten Nationen nicht akzeptabel sei.



Letztlich stimmte der Bundestag zu: Die Bundesregierung soll sich auf Wunsch des Parlaments für die Freilassung von Assange engagieren.



Das Auswärtige Amt unter Baerbock war bislang sehr zurückhaltend in der Angelegenheit. Auch diesmal heißt es in der Antwort an die Linke-Fraktion: „Die Bundesregierung verfolgt den Auslieferungsprozess gegen Herrn Assange aufmerksam.“ Für das Verfahren zuständig sei die britische Justiz, deren Unabhängigkeit man achte. Derweil habe die Bundesregierung „keinen Zweifel daran, dass die britische Justiz rechtsstaatliche Prinzipien anwendet und die Menschenrechte achtet“. Zu laufenden Verfahren und vertraulichen Gesprächen mit anderen Regierungen äußere man sich grundsätzlich nicht.

Im Juni hatte das Ministerium zudem auf eine Aussage der Außenministerin aus dem vergangenen Jahr verwiesen. Damals habe Baerbock ihre persönliche Meinung ausgedrückt und gesagt, „dass es Diskrepanzen zwischen unserem Rechtsverständnis und dem Rechtsverständnis in den USA gebe, was die Bedeutung der Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angehe.“ Auch habe sie das Thema mit ihrem britischen Amtskollegen James Cleverly besprochen.

Abgeordnete Dagdelen spricht von „grober Missachtung des Parlaments“

Für die Bundesregierung ist die Debatte über den Wikileaks-Gründer brisant. Die Plattform hatte einige ihrer Recherchen auch gemeinsam mit deutschen Medien veröffentlicht. Grundsätzlich setzt sich Deutschland international für eine freie Presse und den Schutz ihrer Vertreter ein. Andererseits sind die USA einer der engsten Verbündeten der Bundesrepublik. Während Medien und Oppositionspolitiker vor einem Präzedenzfall im Umgang mit missliebigen Journalisten warnen, dürfte das Auswärtige Amt einen offenen Streit über Assange tunlichst vermeiden wollen.

„Es zeugt vom Fehlen demokratischer Souveränität“, sagt Sevim Dagdelen über die Aussagen des Auswärtigen Amts. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

„Die grobe Missachtung des Parlaments, das die Bundesregierung ausdrücklich aufgefordert hat, sich gegenüber Großbritannien und den USA für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen, ist vollkommen inakzeptabel“, sagt die Abgeordnete Sevim Dagdelen der Berliner Zeitung. „Es zeugt vom Fehlen demokratischer Souveränität, wenn das Grünen-geführte Außenministerium im Fall Julian Assange zu Washingtons fortgesetztem Angriff auf die Pressefreiheit schweigt.“

Die Linke-Fraktion hat der Bundesregierung einen umfassenden Fragenkatalog geschickt. Viele Antworten erhielt sie nicht – auch nicht auf die Frage, ob es sich „bei der Verfolgung von Julian Assange um einen Angriff auf die Pressefreiheit“ handle. Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung, ob und wem gegenüber Baerbock das Thema auf ihrer USA-Reise im September angesprochen habe, äußerte sich das Auswärtige Amt ebenfalls nicht.

FDP-Politiker Heidt: Auslieferung wäre ein fatales Signal für Journalisten

In den vergangenen Monaten hatten sich Politiker verschiedener Fraktionen für die Freilassung von Julian Assange starkgemacht. Unter ihnen ist auch die Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer. Es sei schwer zu beurteilen, was die Bundesregierung hinter den Kulissen unternehme, um Assange zu helfen „und damit nicht zuletzt eine bedenkliche Signalwirkung für die Pressefreiheit abzuwenden“, sagt Rüffer der Berliner Zeitung.



Offiziell berufe sich das Auswärtige Amt darauf, dass es sich zu Verfahren in anderen Rechtsstaaten nicht äußere. Rüffer ist Obfrau ihrer Fraktion im Petitionsausschuss, ihr Urteil über diese Sprachregelung ist als klare Kritik am Kommunikationsstil des Baerbock-Ministeriums zu verstehen: „Das halten wir im Lichte des Anspruchs einer wertegeleiteten Außenpolitik für untragbar“, sagt die Grünen-Politikerin.

Schon im Sommer 2022 war der Petitionsausschuss offenbar nicht zufrieden mit der Reaktion des Auswärtigen Amts. Rüffer spricht von einer „mageren Stellungnahme“, die das Ministerium zur Petition abgegeben habe. Damals habe der Ausschuss deshalb den zuständigen Staatsminister Tobias Lindner eingeladen. Verändert hat sich seither nicht viel an den Verlautbarungen des Außenministeriums.

„Es ist nicht alltäglich, dass der Petitionsausschuss sein höchstes Votum vergibt und der Bundestag dem folgt“, sagt Rüffer. Rechtlich bindend seien diese Beschlüsse für die Bundesregierung zwar nicht, „aber es wäre nicht klug, sie zu ignorieren“. Für ihren Ausschuss sei der Vorgang jedenfalls nicht abgeschlossen. „Wir beobachten sehr genau, wie die Bundesregierung sich im Fall Assange positioniert“, sagt die Grüne.

Auch der menschenrechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Peter Heidt, sieht die Regierung in der Verantwortung. Sie müsse die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses prüfen und das Parlament über das Ergebnis unterrichten. „Die Bundesregierung hat sich nach meinem Kenntnisstand bislang nicht konkret zu der Frage, was sie in dem Fall des in Großbritannien inhaftierten Julian Assange unternommen hat, geäußert“, sagt Heidt der Berliner Zeitung.

Zwar seien ihre Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Australien etwa hat als Heimatland des Journalisten mehr diplomatisches Gewicht im Ringen um Assange. Trotzdem erwartet der FDP-Politiker, dass sich die Regierung in Gesprächen mit den Amerikanern „immer wieder nachdrücklich für eine Freilassung von Julian Assange einsetzt“. Heidt sagt: „Die Auslieferung Assanges wäre ein fatales Signal für Journalisten und Journalistinnen auf der ganzen Welt.“



Tatsächlich ist es gar nicht lange her, dass sich Annalena Baerbock ähnlich äußerte. Im September 2021 forderte sie „die sofortige Freilassung von Julian Assange“. Damals war sie allerdings noch nicht Außenministerin, sondern Kanzlerkandidatin der Grünen.