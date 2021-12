Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrer ersten Auslandsreise Europa als „Dreh- und Angelpunkt der deutschen Außenpolitik“ bezeichnet. Das sagte Baerbock am Donnerstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian während ihres Antrittsbesuchs in Paris. In der Ukraine-Krise warnte sie Russland vor gravierenden Folgen bei einer weiteren Eskalation. Es war Baerbocks erster internationaler Auftritt. Sie sprach auf Deutsch und verabschiedete sich mit den französischen Worten „Merci“ und „Au revoir“.

Russland müsse im Falle einer Eskalation in der Ukraine mit schwerwiegenden Folgen rechnen: „Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen.“ Eine militärische Eskalation müsse vermieden werden. Lösungen könne man nur auf einem diplomatischen Weg finden, sagte Baerbock. Sie und Le Drian seien bereit, sich dabei persönlich tiefgehend zu engagieren.

Barebock betonte auch bei ihrem anschließenden Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel, dass „der Truppen-Aufbau Russlands“ eine Bedrohung sei, der Deutschland und die Nato entgegenstehen würden. Baerbock, die ihr kurzes Statement auf Englisch vorlas, betonte auch die „unverzichtbare“ Rolle der Nato für die deutsche Sicherheit. Dies hatte zuvor auch Stoltenberg gelobt und Russland mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollte ein russischer Einmarsch in die Ukraine erfolgen.

Ein solcher Einmarsch ist nach Einschätzung von Beobachtern allerdings gar nicht auf der Tagesordnung, wie auch das Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit US-Präsident Joe Biden am Dienstag zeigte.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte Russland bei einem gemeinsamen Auftritt mit Baerbock vor einem Angriff auf die Ukraine. Zur Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sei man bereit, „alle zur Verfügung stehenden Instrumente“ einzusetzen. Man prüfe auch Möglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Diskutiert wird in der EU laut dpa unter anderem die Möglichkeit, Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Als mögliche Reaktion der EU auf einen russischen Angriff gegen die Ukraine gelten schwere neue Wirtschaftssanktionen. Baerbock sagte: „Wir haben unsere gemeinsame Solidarität gegenüber der Ukraine unterstrichen.“

Baerbock hatte zuvor gesagt, mehr strategische Souveränität Europas etwa gegenüber Russland und China bedeute, „dass wir überall dort Kooperation suchen, wo es möglich ist, und eigenständiges Handeln verstärken, dort, wo es nötig ist“. Dies sei „nicht nur eine militärische Frage, sondern vor allen Dingen eine Frage von Diplomatie, von Rechtsstaatlichkeit und einem starken wirtschaftlichen Zusammenarbeiten in der Europäischen Union“.

Baerbock nutzte ihre Paris-Visite auch für einige private Momente. Auf dem Weg vom französischen Außenministerium am Quai d’Orsay zum Gare du Nord, dem Thalys-Bahnhof, lässt die 40-Jährige ihre Fahrzeugkolonne kurz auf einer Seine-Brücke halten, um Fotos mit dem Eiffelturm im Hintergrund machen zu lassen. Diese seien für ihre beiden Töchter, sagte sie bei dem spontanen Stopp laut dpa. Anschließend machen die Fahrer mit Baerbock noch einen kleinen Umweg am weltberühmten Louvre vorbei. Im Bahnhof blieb sie bei zwei Klavierspielern stehen, bevor sie in den Zug steigt, berichtet die dpa.

Trotz der überschwänglichen Töne blieb Baerbock bei der Ablehnung der französischen Pläne zur Einstufung von Atomkraft als „grüner“ Energie. „Dass wir zu der Frage Nuklear unterschiedliche Positionen haben, das ist ja bekannt“, sagte sie. Über das Thema der sogenannten Taxonomie werde auf allen Ebenen gesprochen, auch zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie auf der europäischen Ebene in Brüssel. Scholz wollte am Freitag zum Antrittsbesuch zu Marcron reisen.

Besonders kontrovers ist in der EU nach wie vor, ob Atomkraft und Gas auch als nachhaltig gelten können. Frankreich will zusammen mit Ländern wie Polen und Tschechien Atomkraft um jeden Preis als „grün“ kennzeichnen. Unter anderem Deutschland, Luxemburg und Österreich sind strikt dagegen.

In Brüssel traf Baerbock außerdem den US-Klimabeauftragten John Kerry, EU-Klimakommissar Frans Timmermans und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

Am Freitag will Baerbock zum Antrittsbesuch bei ihrem polnischen Kollegen Zbigniew Rau nach Warschau fliegen. Dort erwartet sie ein weiterer Konflikt: An einer Hauswand im Zentrum von Warschau wurden drastische Plakate aufgehängt. Sie zeigen die Ex-Kanzlerin Angela Merkel und den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie den deutschen Botschafter in Warschau, Arndt Freytag von Loringhoven, in einer Reihe mit Adolf Hitler und dem NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Die mit öffentlichen Geldern geförderte Plakataktion soll Polens Reparationsforderungen für Kriegsschäden Nachdruck verleihen.

Das Auswärtige Amt in Berlin bezeichnete die Darstellungen als „diffamierend“. Führende Vertreter der regierenden PiS-Partei unterstellen der neuen Bundesregierung, sie wolle aus der EU ein „Viertes Reich“ machen.