Als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag mitsamt journalistischer Entourage in den Airbus A340 der Bundeswehr-Flugbereitschaft stieg, konnte sie nicht ahnen, dass ihre Indo-Pazifik-Reise schon auf der Arabischen Halbinsel zu einem abrupten Ende kommen würde.



Zunächst lief alles nach Plan. Um die Regierungsmaschine für den Weg nach Australien vollzutanken, legten die Piloten einen Zwischenstopp im Wüstenemirat Abu Dhabi ein. Um 3.33 Uhr Ortszeit hob die Maschine dann in Richtung Pazifik ab – um kurz darauf wieder landen zu müssen.

200.000 Liter Kerosin in die Luft abgelassen

Der Grund: klemmende Landeklappen, die es dem Flugzeug nicht erlaubten, seine maximale Flughöhe und -geschwindigkeit aufzunehmen. Ein Flug bis nach Australien wäre auch angesichts des hohen Kerosinverbrauchs für die Piloten nicht zu verantworten gewesen.



Trotz Reparatur wiederholte sich das Debakel am Dienstag um 1 Uhr Ortszeit – der Flieger musste erneut kehrtmachen. Für beide Fehlstarts mussten die Piloten jeweils 80 Tonnen Kerosin aus dem Treibstofftank in die Luft ablassen, ansonsten wäre das Flugzeug zu schwer für die Landung gewesen. Kerosin ist leichter als Wasser – 160 Tonnen entsprechen etwa 200.000 Litern des Treibstoffs.

Der Hintergrund: Überschreitet ein Flugzeug sein maximales Landegewicht, drohen strukturelle Schäden am Flugzeug. Davon können nicht nur das Fahrwerk, sondern auch die Flügel und der Rumpf beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust.



Für das Image von Grünen-Außenministerin Baerbock ein Desaster: Schließlich hat sie sich wie kein anderer Amtsvorgänger derart dem Klimaschutz verschrieben. Doch wie groß ist der Umweltschaden durch das versprühte Kerosin wirklich?

Umweltbundesamt: Treibstoffablässe „unkritisch“ für Mensch und Umwelt

Der mögliche Umweltschaden durch sogenannte fuel dumps, das heißt Treibstoffablässe, ist inzwischen umfassend untersucht worden. Zumindest das Umweltbundesamt stufte das Gefahrenrisiko durch Treibstoffablässe in einer Studie aus dem Jahr 2019 als „unkritisch“ ein.



Dazu hatte es eine umfassende Untersuchung in Auftrag gegeben, die die möglichen Beeinträchtigungen der Luftqualität, des Bodens, des Grundwassers und der menschlichen Gesundheit durch fuel dumps untersuchen sollte. Der Grund: Das Kerosin wird dem Amt zufolge in einer Flughöhe von mindestens 1800 Metern in feine Tröpfchen zerstäubt, sodass „ein Großteil des Kerosins noch in der Luft verdunstet“.

Durch die Zerstäubung kommen zwar sehr wenige der Kerosintröpfchen bis zur Erdoberfläche: Einem Modell des Umweltbundesamts zufolge erreichen bei einer Lufttemperatur von 20 Grad Celsius im schlimmsten Fall nur vier Prozent den Boden. Gleichwohl werden die Tröpfchen unter Sonneneinstrahlung in Wasser, Ozon und CO2 umgewandelt. Ozon und CO2 sind Gase, die den Treibhauseffekt beschleunigen und daher als klimaschädlich gelten.

Treibstoffablässe: In Deutschland steigen die Fälle

Das Nachrichtenportal NIUS hatte die Menge an ausgestoßenem CO2 durch Baerbocks fehlgeschlagene Flüge auf rund 500 Tonnen beziffert, ohne einen Beleg für diese Information anzuführen. Die Berliner Zeitung fragte beim Bundesverteidigungsministerium an, ob ihm entsprechende Zahlen vorliegen. Die Anfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Einer Statistik des Luftfahrtbundesamts zufolge steigen derweil in Deutschland die Fälle, in denen Treibstoff in der Luft abgelassen werden muss. So weist das Jahr 2022 mit 32 Treibstoffablässen die höchste Fallzahl auf. 2021 überstieg die Zahl der fuel dumps leicht das Vor-Corona-Niveau (25 Fälle im Vergleich zu 24 Fällen im Jahr 2018).



2019 kam es 21-mal zu Treibstoffablässen, im Corona-Jahr 2020 zu gerade einmal 16 Fällen. Im laufenden Jahr wurden 14 Fälle verzeichnet, in denen aufgrund technischer Probleme oder der akuten medizinischen Behandlung eines Fluggastes Treibstoff in die Luft abgelassen werden musste.

Peinliche Doppelpanne für Flugbereitschaft und Außenministerin

Entsprechend stellen sogenannte fuel dumps in der Luftfahrt keine außergewöhnlichen Ereignisse dar – und extrem umweltschädlich sind sie auf den gesamten Klimawandel gerechnet auch nicht. Peinlich für die grüne Ministerin ist die Doppelpanne trotzdem: Wie die dpa den Piloten zitierte, ist immerhin in der Geschichte der Flugbereitschaft so etwas noch nie passiert.



Ebenfalls am Dienstag ließ eine Sprecherin der Flugbereitschaft in der Bundespressekonferenz die anwesenden Journalisten wissen, die Flugbereitschaft weise nicht mehr derartige Pannen als kommerzielle Airlines auf. Sie seien technisch „auf dem Niveau einer renommierten Airline“, so die Sprecherin.

Flugbereitschaft setzte bislang auf gebrauchte Lufthansa-Jets

Das A340-Modell der Flugbereitschaft war von 1999 bis 2009 bei der Lufthansa im Dienst. Anschließend kaufte die Flugbereitschaft der Bundeswehr den gebrauchten Flieger und baute ihn für Regierungszwecke um. Eine Anfrage der Berliner Zeitung, wie oft die Lufthansa Treibstoffablässe in den vergangenen Jahren erlebt habe, wollte die Pressestelle nicht beantworten.



Das Flugzeug soll nun zusammen mit einem weiteren Flieger dieses Modells vorzeitig außer Betrieb gestellt und durch modernere A350-Flieger ersetzt werden. Ursprünglich war geplant, beide Regierungsflieger erst im Herbst beziehungsweise Anfang kommenden Jahres stillzulegen. Baerbock wiederum sagte ihre Pazifik-Reise in letzter Minute ab und flog mit einem Linienflugzeug zurück nach Deutschland.