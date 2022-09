Bahn-Lobbyverband: Masken müssen auch in Zügen fallen In Flugzeugen soll die Pflicht zum Tragen einer Maske aufgehoben werden, in Bus und Bahn aber nicht. Für den Lobbyverband Allianz pro Schiene macht das keine... dpa

ARCHIV - Die Maskenpflicht im Flugzeug soll noch aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden, in Fernzügen gilt sie aber bundesweit weiter und kann im Nahverkehr von den Ländern verhängt werden. Marcus Brandt/dpa

Berlin -Die Maskenpflicht gerät angesichts des geplanten Wegfalls in Flugzeugen auch beim Zugverkehr in die Diskussion. „Wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben wird, muss das genauso für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel auch gelten“, teilte der Lobbyverband Allianz pro Schiene mit. Es sei unlogisch, die Maskenpflicht in Flugzeugen zu streichen, sie aber für Reisen mit Bus und Bahn nicht aufzuheben. „Die Bundesregierung muss dringend eine einheitliche Lösung finden“, forderte Geschäftsführer Dirk Flege.