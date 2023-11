Die Lokführergewerkschaft GDL fordert von der Deutschen Bahn (DB) einen Inflationsausgleich, höhere Löhne und eine Senkung der Arbeitszeit für alle Bahn-Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Das Ziel: Der Schichtdienst bei der Bahn und der Eisenbahnerberuf als solcher sollen wieder attraktiver werden.



DB-Personalvorstand Martin Seiler hält die Forderungen von GDL-Chef Claus Weselsky für „unerfüllbar“. Er behauptet, die Bahn müsste für den Arbeitszeitausgleich 10.000 neue Mitarbeiter einstellen. Jetzt wirft die DB der GDL sogar vor, sie wolle „über 50 % mehr“. Doch was will die GDL wirklich? Die Berliner Zeitung traf sich mit GDL-Chef Weselsky im Büro der GDL in der Friedrichstraße, um das Kernforderungspaket „Fünf für Fünf“ für die aktuelle Tarifrunde zu besprechen.

Weselsky: Bahn-Personalvorstand Seiler betreibt „Arbeitsverweigerung“

Für DB-Personalvorstand Seiler hat Weselsky keine netten Worte übrig. Der Personalvorstandschef habe sämtliche Verhandlungstermine im September und Oktober ausgeschlagen, klagt Weselsky. Und jetzt – kurz vor Auslaufen der Friedenspflicht am Dienstag – habe Seiler angekündigt, die Tarifverhandlungen an externe Schlichter hinter verschlossenen Türen auslagern zu wollen. Für Weselsky, der auf direkte und öffentliche Verhandlungen setzt, ist das ein Skandal: „Herr Seiler verdient 1,4 Millionen im Jahr, betreibt aber Arbeitsverweigerung,“ sagt er.

Die Forderungen der GDL bricht Weselsky auf fünf Punkte herunter. Erstens fordert die Gewerkschaft eine allgemeine Entgelterhöhung von 555 Euro für alle Mitarbeiter im Schichtdienst sowie eine Erhöhung der Zulagen um 25 Prozent. „Man stellt immer eine Forderung, die höher ist als das, was man im Verhandlungsergebnis erzielt“, sagt der erfahrene Gewerkschafter und Lokführer im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Gleichzeitig entspreche die Summe von 555 Euro einer monatlichen Lohnerhöhung von 25 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe der Bahn.

Zweitens sollen sich Schichtarbeiter für 35-Stunden-Wochen entscheiden dürfen – oder, nach Wunsch, eine Woche von maximal 40 Arbeitsstunden mit 2,8 Prozent Zusatzvergütung für jede Extrastunde. Für die 35-Stunden-Woche fordert die GDL das bisherige 38-Stunden-Gehalt plus die noch zu verhandelnde allgemeine Entgelterhöhung. Ein weiterer Streitpunkt zwischen GDL und Bahn-Vorstand: Die Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro, die dritte Forderung der GDL. Als Reaktion auf den Forderungskatalog der GDL schlug die Bahn eine Prämie von 1500 Euro vor. Für Weselsky eine lächerlich niedrige Summe. „Dieses Angebot nehmen wir nicht an“, sagt er deutlich.

Weselsky: Fünf-Schichten-Woche macht Arbeit bei der Bahn attraktiver

Die GDL fordert, viertens, einen fünfprozentigen Arbeitgeberanteil zur betrieblichen Altersvorsorge für alle Mitarbeiter, die keinen Zusatzversorgungstarifvertrag haben. Dieser legt fest, dass die Bahn zusätzlich zu den 3,3 Prozent Arbeitgeberanteil eine Betriebsrente von 150 Euro zur Altersvorsorge dazuzahlt. Zum Ende des Jahres 2021 ist der Vertrag ausgelaufen. Das will die GDL durch einen fünfprozentigen Arbeitgeberanteil für alle neu eingestellten Eisenbahner ausgleichen.

Und fünftens: die Fünf-Schichten-Woche bei der Bahn und die Erhöhung der Mindestdauer eines Ruhetags auf 48 Stunden. Die Ruhetagsfolge soll von bisher fünfeinhalb auf fünf Tage verkürzt werden, zudem sollen Schichtarbeiter nach einer Fünf-Tage-Woche künftig zwei freie Tage zur Verfügung haben. Die Verbesserung der Arbeitsqualität im Schichtsystem mache die Arbeit bei der Bahn insgesamt attraktiver, betont Weselsky.

Weselsky: Die Verzögerungstaktik der Bahn verbrennt Steuergelder

Wie die Bahn darauf kommt, die GDL wolle „50 Prozent mehr“? Auf Anfrage verwies die DB auf eine Konzern-Pressemitteilung. Darin ist zu lesen, die „unerfüllbaren Forderungen“ der GDL würden eine „Steigerung der Personalkosten von über 50 Prozent“ bedeuten. Wie die Bahn die 50 Prozent zusätzliche Personalkosten berechnet, wird darin aber nicht erklärt. Stattdessen ist zu lesen, die DB habe die GDL „um ernsthafte Prüfung des Vorschlags und Rückmeldung bis zum 3. November“ gebeten.



Für Weselsky ein Unding. „Mit einer schriftlichen Antwort auf diesen sogenannten Vorschlag darf Herr Seiler nicht rechnen“, sagt er. Den von Seiler anberaumten Verhandlungstermin am 9. November wolle die GDL gleichwohl wahrnehmen, bevor es zu einer Urabstimmung über mögliche Streiks kommen sollte.

Scharfe Kritik an der Bahn auf Instagram

Auf der Social-Media-Plattform Instagram schlägt der Deutschen Bahn derweil scharfe Kritik entgegen: „Ganz sicher hab ich keinen Bock darauf, dass die Geschäftsführung hier mit Insta Posts Welle macht um gegen die hart arbeitenden Menschen Druck aufzubauen“, schreibt ein User. Ein anderer beschwert sich: „Da muss man sich doch wirklich fragen was hier denn los ist? Wie kann man als Social Media Team gegen die eigenen Mitarbeiter hetzen?“



Im Gespräch mit der Berliner Zeitung gibt sich Weselsky kämpferisch: „Wenn wir an dem Punkt sind, dass die Arbeitskämpfe losgehen, dann wird Herr Seiler sehen, dass nicht nur in den 18 Betrieben gestreikt wird, die die Bahn nach eigenem Ermessen als GDL-Mehrheitsbetriebe eingestuft hat.“ Während Wettbewerbsunternehmen mit der GDL die Absenkung der Wochenarbeitszeit verhandeln, sucht laut Weselsky „das Bundeseigentum Deutsche Bahn“ die Konfrontation. Die Verzögerungstaktik der Bahn verbrenne sinnlos Steuergelder, so der Gewerkschaftsführer.