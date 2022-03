Diesmal soll wirklich für jeden was dabei sein. Steuererleichterungen beim Tanken, Energiekostenzuschuss, Bus- und Bahnfahren fast kostenlos, Familienzuschuss und Einmalzahlung für Transferleistungsempfänger: In einer überlangen Sitzung haben sich die Koalitionsspitzen in der Nacht zu Donnerstag auf ein weiteres umfangreiches Maßnahmenpaket zur Entlastung der Bürger von den hohen Energiekosten geeinigt. Ebenfalls beschlossen wurden weitere Anstrengungen zur Diversifizierung bei den Energiequellen, marktregulierende Eingriffe und Energiesparprogramme.