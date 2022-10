Bald Klarheit über Wahlwiederholung: Streit im Parlament Berlins Abgeordnetenhaus debattiert einmal mehr über die Wahlpannen vor gut einem Jahr. Die Nachricht des Tages zu dem Thema kommt aber vom Verfassungsgerich... dpa

Berlin -Berlin hat in sechs Wochen Klarheit darüber, ob die Wahl zum Abgeordnetenhaus ganz oder teilweise wiederholt werden muss. Der Berliner Verfassungsgerichtshof kündigte am Donnerstag an, sein Urteil zur Gültigkeit der Wahl am 16. November zu verkünden. Die Mitteilung erfolgte zeitgleich zu einer Debatte im Abgeordnetenhaus zu den Wahlpannen am 26. September 2021. CDU und AfD warfen dem heutigen Bausenator Andreas Geisel (SPD), der damals Innensenator und für das Thema Wahlen zuständig war, Mitschuld an dem Debakel vor. Statt Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten, klebe er an seinem Amt. Getrennte Anträge beider Fraktionen auf Entlassung des Senators fanden im Parlament indes keine Mehrheit.