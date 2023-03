Bankenbeben: EU will Finanzmärkte beruhigen Plötzlich ist sie wieder da, die Sorge um den Bankensektor. Die Schieflage von Banken in den USA und der Schweiz erschüttert den Finanzmarkt. Sind Finanzinst... dpa

dpatopbilder - Christine Lagarde (r), Präsidentin der Europäischen Zentralbank, spricht mit Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Geert Vanden Wijngaert/AP

Brüssel -Nach dem Bankenbeben in den USA und der Schweiz bemüht sich die EU um eine Beruhigung der Finanzmärkte. „Das Bankensystem ist stabil in Europa“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel. Die europäische Bankenaufsicht und das Finanzsystem stünden robust und stabil da und die europäischen Banken hätten eine widerstandsfähige Kapitalausstattung.