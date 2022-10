Barley: Energie-Rettungsschirm für soziale Einrichtungen Die neue Präsidentin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), Katarina Barley, hat die Forderung nach einem Energie-Rettungsschirm für soziale Einrichtungen erne... dpa

Berlin -Die neue Präsidentin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), Katarina Barley, hat die Forderung nach einem Energie-Rettungsschirm für soziale Einrichtungen erneuert. „Wir können nicht einfach die Heizung runterdrehen in Alten- oder Behinderteneinrichtungen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Die Einrichtungen hätten mit „völlig unkalkulierbaren Preissteigerungen“ zu kämpfen.