Bas erinnert zum Holocaust-Gedenktag an queere NS-Opfer Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen. An vielen Orte... dpa

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) während der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktag hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas zum Gedenken an die Menschen aufgerufen, die in der NS-Zeit wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität verfolgt und ermordet wurden. „Wer nicht den nationalsozialistischen Normen entsprach, lebte in Angst und Misstrauen“, sagte die SPD-Politikerin bei einer Gedenkstunde im Bundestag am Freitag. „Am härtesten traf es die vielen Tausend Frauen und Männer, die aufgrund ihrer Sexualität - teils unter Vorwänden - in Konzentrationslager deportiert wurden.“