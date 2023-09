Die DBB-Nationalmannschaft erklomm mit ihrem Sieg über die Serben (83:77) im Finale von Manila den Basketball-Olymp. Wohl noch die nächste und übernächste Basketball-Generation werden eines Tages auf den September 2023 zurückschauen und stolz erzählen, dass man Basketball-Weltmeister wurde. Eine Sportart, in der Deutschland jahrzehntelang nur ein Mittelgewicht war.



Aber wo waren deutsche Spitzenpolitiker während einer der größten Sportsensationen der vergangenen Jahrzehnte?

„Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wenige Augenblicke nach dem Triumph der deutschen Basketballer. Er selbst konnte sich das Finale der Weltmeisterschaft jedoch nicht vor Ort anschauen, da er am vergangenen Wochenende auf dem G20-Gipfel in Indien war. Bilder wie von Angela Merkel in der Spielerkabine nach dem Fußball-WM-Triumph von Brasilien 2014 blieben diesmal also aus.

Auf der Bundespressekonferenz vom Montagvormittag wiederholte Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Glückwünsche des Bundeskanzlers. Dabei verriet er, dass Scholz große Teile des denkwürdigen Finals auch über seine elektronischen Endgeräte nicht verfolgen konnte.



Schließlich befand er sich zur Zeit des Spiels auf dem Rückflug aus dem indischen Neu-Delhi in etwa 10.000 Meter Höhe. Die Internetverbindung habe im Regierungsflieger nicht ausreichend funktioniert, weshalb man lediglich die Ergebnisse im Live-Ticker verfolgt habe.

Scholz kündigte jedoch schon am Sonntag an, die Weltmeister inklusive Trainerstab im Kanzleramt empfangen zu wollen. Der Termin werde zu „gegebener Zeit kommuniziert“. Ein Zeitfenster in den kommenden Wochen erscheint jedoch unrealistisch, da die Spieler nach einer kurzen Auszeit wieder in die Saisonvorbereitung einsteigen – wobei mit Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner sowie Daniel Theis vier Spieler ihr tägliches Brot in den USA verdienen.

Wo war Sportministerin Nancy Faeser?

Auch die für den Spitzensport in Deutschland zuständige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gratulierte und unterstützte die Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen über das soziale Netzwerk X. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte der Berliner Zeitung, Faeser habe wichtige Termine gehabt, weshalb eine kurzfristige Reise auf die Philippinen nicht möglich gewesen sei. Ob die Termine privater oder beruflicher Natur waren, blieb unklar. Die Frage, ob die Bundesregierung sich bemühte, andere Kabinettsmitglieder zum WM-Finale zu schicken, ließ das Bundespresseamt unbeantwortet.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier konnte aufgrund anderer lange geplanter Termine ebenfalls nicht vor Ort auf den Philippinen sein. Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Bürgerfest des Bundespräsidenten statt, bei dem das Ehrenamt in Deutschland gewürdigt wurde.

Immerhin: Auch Steinmeier gratulierte in einer Pressemitteilung den deutschen Basketballern. „Zum ersten Mal Weltmeister! Herzlichen Glückwunsch zu diesem historischen Sieg für Deutschland! Das war eine unglaubliche Leistung“, hieß es, „vielen Dank für dieses packende Turnier und die großartigen Spiele, die wir hier am anderen Ende der Welt gespannt verfolgt haben. Ihr Triumph ist das eindrucksvolle Ergebnis von Leidenschaft, Leistungswillen und Teamgeist. Wir sind alle unfassbar stolz auf Sie.“