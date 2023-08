In der nächsten Woche wird auch Carlos Gietzke in Berlin wieder vor Schülern stehen. Ganze Klassen allein unterrichten. Er macht das schon seit zweieinhalb Jahren. Und das, obwohl er erst 22 Jahre alt ist. Und selbst noch Student.



Carlos Gietzke, der aus Sachsen-Anhalt kommt, studiert in Berlin Deutsch und Biologie auf Lehramt. Es war nicht schon immer sein Traumberuf, aber nach einem Praktikum an einer Schule merkte er, wie viel Spaß es ihm macht, Kindern etwas beizubringen. Als er sah, dass sich Masterstudenten als Vertretungslehrer an Schulen bewerben können, meldete er sich, obwohl er noch gar nicht im Master war. Er habe nicht damit gerechnet, dass es klappt, sagt er.