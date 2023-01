Bauernpräsident: „Lebensmittel gehören nicht in den Müll“ Der brandenburgische Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hat mehr Anstrengungen gefordert, um das Wegwerfen von Lebensmitteln einzudämmen. „Lebensmittel ge... dpa

Berlin -Der brandenburgische Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hat mehr Anstrengungen gefordert, um das Wegwerfen von Lebensmitteln einzudämmen. „Lebensmittel gehören ganz einfach nicht in den Müll“, sagte er am Freitag der dpa vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. „Das ein oder andere, was in der grünen Tonne drin ist, hätte da nicht drin sein müssen.“ Wendorff sagte, es müsse das Ziel sein, dass verwertbare Lebensmittel gar nicht erst in Abfallcontainern landeten.