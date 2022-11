Bäume gepflanzt: Jüdischer Aktionstag für das Gemeinwohl Rund 2500 Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland haben sich an einem Aktionstag für gute Taten beteiligt, dem sogenannten Mitzvah Day. Dabei wurden am Sonnta... dpa

Berlin -Rund 2500 Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland haben sich an einem Aktionstag für gute Taten beteiligt, dem sogenannten Mitzvah Day. Dabei wurden am Sonntag zum Beispiel in einem Wald in Berlin-Gatow 1000 Bäume gepflanzt, wie der Zentralrat der Juden in Deutschland mitteilte. Ukrainische Geflüchtete halfen mit.