Bayer hofft auf Spatenstich für Translationszentrum in 2023 Wissenschaft und Pharmaindustrie arbeiten beim neuen Translationszentrum in Berlin eng zusammen. Bund und Land haben schon finanzielle Unterstützung zugesich... dpa

Stephan Böhme (l), Laborchef Bayer AG, zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD), und der Regierenden Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin Franziska Giffey (M, SPD) beim Besuch der Forschungsräume der Bayer AG in Berlin-Wedding einen Block Replikator. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Wenn es nach dem Willen der Beteiligten geht, steht beim neuen Translationszentrum für Gen- und Zelltherapie in Berlin der erste Spatenstich noch in diesem Jahr an. Die Einrichtung, bei der das Pharmaunternehmen Bayer mit der Charité zusammenarbeitet, wird mit Landes- und Bundesmitteln unterstützt. „Das Ziel ist es, hier hervorragende Grundlagenforschung aus Deutschland zu nutzen und die Medizin von morgen weiterzuentwickeln und damit Patienten weltweit zu helfen“, sagte Bayer-Vorstandsmitglied Stefan Oelrich am Montag. „Wenn es uns gelingen sollte, einen Spatenstich in diesem Jahr für dieses Zentrum zu setzen, dann wäre das sicherlich Deutschlandtempo.“ Vielleicht sei das dann auch der Startschuss für die Zeitenwende im Bereich Pharma und Biotechnologie in Deutschland.