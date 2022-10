Bayern: Florian von Brunn zum SPD-Spitzenkandidaten gekürt 93 Prozent haben für Florian von Brunn gestimmt. Er ist damit der SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr. dpa

München -Nun ist es offiziell: Die Bayern-SPD zieht mit ihrem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn an der Spitze in die Landtagswahl in einem Jahr. Ein Landesparteitag kürte den 53-Jährigen am Samstag in München mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten - er erhielt 93 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der Landesvorstand hatte ihn als Spitzenkandidaten vorgeschlagen.