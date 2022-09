Bayerns Grünen-Chef wirft Union „plumpen Populismus“ vor Bayerns Grünen-Chef geht zum Start des Parteitags in Landshut mit der Union hart ins Gericht: „Wir nähern uns einer Trump-isierung der Union“, kritisiert Sar... dpa

ARCHIV - Thomas von Sarnowski, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Bayern, wirft der Union «plumpen Populismus» vor. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landshut -Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat der Grünen-Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski seine Partei auf den Kampf um die Regierungsbeteiligung im Freistaat eingeschworen. Gleichzeitig griff er am Samstag bei einem Parteitag in Landshut die Union und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder scharf an. „Wir nähern uns einer Trump-isierung der Union“, sagte er in Anspielung auf den umstrittenen ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.