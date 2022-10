Beamte bekommen 2,8 Prozent mehr Geld Die Landesbeamten in Berlin bekommen zum 1. Dezember 2,8 Prozent mehr Gehalt. Der Senat beschloss am Dienstag, ihre Besoldung an den Tarifabschluss für die A... dpa

Berlin -Die Landesbeamten in Berlin bekommen zum 1. Dezember 2,8 Prozent mehr Gehalt. Der Senat beschloss am Dienstag, ihre Besoldung an den Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes der Länder vom 29. November 2021 anzupassen. Die Erhöhung greift nach Angaben von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) auch für pensionierte Beamte des Landes.