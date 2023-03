Beauftragte: DDR-Geschichte für Jugend interessanter machen Wenn es allmählich weniger Zeitzeugen gibt, wird es schwerer, die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. Brandenburgs Beauftragte für Aufarbeitung hat gerade ... dpa

Potsdam -Die Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke will verstärkt das Interesse junger Leute für die Geschichte der DDR wecken. „Wir müssen DDR-Geschichte und Diktaturgeschichte so vermitteln, dass es für Jugendliche interessant ist“, sagte Nooke der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine große Herausforderung gerade in einer Zeit, wo Zeitzeugen nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen. Da muss man neue Formate entwickeln - auch digital.“ Sie sieht die Bildungsarbeit bei Jugendlichen als einen Schwerpunkt an.