Bedienstete in Brandenburgs Ministerien stark überaltert Der Altersdurchschnitt der Bediensteten in den Ministerien und in der Staatskanzlei Brandenburgs ist ungewöhnlich hoch. Deutlich überwiegt die Altersgruppe z... dpa

ARCHIV - Ein Stempelkarussell steht auf einem Schreibtisch in einer Behörde. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Potsdam -Der Altersdurchschnitt der Bediensteten in den Ministerien und in der Staatskanzlei Brandenburgs ist ungewöhnlich hoch. Deutlich überwiegt die Altersgruppe zwischen 51 und 65 Jahren, wie aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. In den nächsten zehn Jahren erreiche rechnerisch etwa die Hälfte der Beschäftigten das Ruhestandsalter. Personelle Engpässe in einigen Behörden scheinen daher nicht ausgeschlossen.