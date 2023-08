Befreit Evan Gershkovich!

Die Aussichten sind düster für Evan Gershkovich. Der 31-jährige Journalist des Wall Street Journal (WSJ) sitzt seit Monaten im berüchtigten Moskauer Gefängnis Lefortowo. Es ist ein Gefängnis für politische Gefangene. Die Russen werfen Gershkovich Spionage vor. Belege wurden bisher nicht vorgelegt. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB „ermittelt“ weiter.



Das WSJ und die US-Regierung bestreiten heftig, dass Gershkovich jemals mit Geheimdiensten zu tun hatte. Der Journalist ist der Sohn russischer Eltern, die beide 1979 aus der Sowjetunion in die USA emigrierten, wo sie sich kennenlernten. Die Eltern haben Evan zuletzt für ein paar Minuten bei der Anhörung vor dem Richter in Moskau gesehen. Sie durften kurz mit ihm sprechen, am Rand des Glaskastens, in dem Gefangene im Gerichtssaal vorgeführt werden, die Behörden sprechen vom „Aquarium“.

In der jüdischen Familie wird Russisch gesprochen. Wanja, wie seine Eltern ihren Sohn nennen, wurde auch wegen seiner Kenntnis des Landes und der Sprache vom WSJ als Korrespondent nach Russland geschickt. Er liebt die Menschen und das Leben in Russland, sieht sich „als Mittler zwischen zwei Kulturen“, wie sein Kollege Bojan Pancevski der Berliner Zeitung erzählt. Gershkovich hat sechs Jahre lang in Moskau gelebt, ist danach quer durch das Land gereist und hat berichtet. Wie er ins Visier des FSB geraten ist, kann sich bei seiner Zeitung niemand erklären. Pancevski sagt: „Es ist schwierig – was für uns Journalismus ist, ist für die Russen Spionage.“

Für Evan Gershkovich hat nun eine lange Zeit des Wartens begonnen: Es ist unklar, wann der Prozess beginnt, was ihm überhaupt vorgeworfen wird. Die US-Botschaft durfte den Gefangenen erst zweimal besuchen. „Das entspricht nicht den internationalen Regeln“, sagt Pancevski. „Evan ist zwar guter Dinge, doch er sieht müde aus, hat Ringe unter den Augen, so eine Haft geht nicht spurlos vorüber.“

Das Problem für den Journalisten: Es gibt im Grunde keine Freisprüche bei solchen Verfahren. Dieses läuft willkürlich ab, der FSB kann es in die Länge ziehen. Pancevski: „Es kann sich jahrelang ziehen, die Ermittlungen sind geheim, eine Verteidigung praktisch aussichtslos. Es gibt kein faires Verfahren. Es ist Krieg, die Gesetze sind verschärft worden. Dass er am Ende verurteilt wird, ist klar.“ Gershkovich muss, so absurd es klingt, hoffen, dass er möglichst bald verurteilt wird. Erst dann hat er eine Chance, im Zuge eines Gefangenenaustauschs freizukommen. Die Russen haben bereits signalisiert, dass sie Gershkovich austauschen wollen.

Gershkovich ist nun eine Schachfigur im Kampf der Großmächte. Zwar beteuern die Amerikaner, sich für die baldige Freilassung des Journalisten einzusetzen. US-Präsident Joe Biden sagte im Juli in Helsinki: „Ich meine es ernst damit, alles zu tun, was wir können, um Amerikaner zu befreien, die illegal in Russland oder anderswo festgehalten werden.“ Eine Sprecherin sagte Ende Juli, nachdem die Frage aufgekommen war, ob ein in der Ukraine als Söldner kämpfender US-Bürger auch Teil des Pokers um Gefangene werden könnte, wodurch Gershkovichs Befreiung weiter verzögert würde: „Der Präsident ist weiterhin bestrebt, alles zu tun, was wir können, und alles zu unternehmen, um Paul und Evan nach Hause zu bringen.“

Die Russen fahren im Fall des Journalisten eine besonders harte Gangart. Im April schrieben deutsche Journalisten an den russischen Botschafter in Berlin einen Brief, in dem sie die sofortige Freilassung Gershkovichs forderten. Die Spionagevorwürfe seien „haltlos und ein Akt reiner politischer Willkür gegen die Freiheit der Presse“. Der russische Botschafter Sergej Netschajew antwortete auf Telegram barsch: „Wie mehrfach erläutert, wurde Herr Gershkovich in flagranti festgenommen, als er versucht hat, an als Staatsgeheimnis eingestufte Informationen zu kommen. Es gibt allen Grund zur Annahme, dass er unter dem Deckmantel seines Journalistenstatus rechtswidrig gehandelt und damit den Straftatbestand der Spionage erfüllt hat.“ Über den Fall werde das Gericht entscheiden: „Die Versuche, die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz unter Druck zu setzen, sind aussichtslos.“

Gershkovich muss nicht mehr in Einzelhaft verharren. Er ist jetzt in einer Zweier-Zelle. Er verbringt viel Zeit in der Bibliothek des Gefängnisses, wo es nur russische Bücher gibt. Für ausländische Journalisten bleibt Russland ein gefährliches Pflaster. Die russische Botschaft in Berlin will keine Verhaltensregeln für Journalisten geben. Das Wall Street Journal hat seine Journalisten abgezogen. „Es ist wichtig, dass Evan Gershkovich nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Bojan Pancevski. „Seinetwegen, und weil es jederzeit jeden anderen treffen kann.“