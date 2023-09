Bei internationalem Haftbefehl: Müsste Deutschland wehrpflichtige Ukrainer ausliefern?

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges dürfen Wehrpflichtige nicht mehr aus der Ukraine ausreisen. Als wehrpflichtig gelten alle Männer, die zwischen 18 und 60 Jahre alt sind. Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat halten sich aktuell mehr als 650.000 von ihnen in der EU sowie in Norwegen, der Schweiz und Lichtenstein auf.



Nun gibt es die Forderung aus der Ukraine, dass diese Männer zurückkehren müssten. Dawyd Arachamija, Fraktionsvorsitzender der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj, erklärte, illegal geflüchtete Wehrpflichtige müssten ausgeliefert werden, um die Ukraine zu unterstützen. Die Frage ist, wie die EU-Staaten darauf reagieren würden, sollte sich die ukrainische Regierung tatsächlich dazu entscheiden, Auslieferungen einzufordern.

Das deutsche Innenministerium gibt sich bedeckt

Während im deutschen EU-Nachbarland Polen bereits über Auslieferungen und deren mögliche Umsetzung diskutiert wird, schweigt die deutsche Bundesregierung. Österreich und Ungarn hingegen sind sich sicher: Sie werden keine ukrainischen Männer an die Ukraine ausliefern. Aus dem deutschen Innenministerium heißt es gegenüber der Berliner Zeitung, dass es keine offizielle Anfrage der ukrainischen Regierung gebe. „Folglich können wir uns zu hypothetischen Fragen nicht äußern“, sagte ein Sprecher.

Aktuell halten sich laut Innenministerium rund 220.000 männliche Ukrainer im wehrpflichtigen Alter in Deutschland auf. Wie viele von ihnen tatsächlich wehrpflichtig sind, wird nicht erfasst. Wehrpflichtigen Männern ist bis auf wenige Ausnahmen verboten, aus der Ukraine auszureisen. Viele Ukrainer versuchen sich jedoch der Wehrpflicht zu entziehen. Seit Beginn des Krieges haben die ukrainischen Grenzschützer nach eigenen Angaben bereits 20.000 wehrpflichtige Ukrainer an der Ausreise gehindert. Von diesen hätten mehr als 6000 gefälschte Ausreisedokumente gehabt.

Bis zu 15.000 Euro für Kriegsuntauglichkeits-Bescheid

Die Wehrpflicht kann aus verschiedenen Gründen nicht bestehen, zum Beispiel aus medizinischen. Bis zu Zehntausende Ukrainer sollen sich laut den Behörden in Kiew falsche Bescheide besorgt haben, die eine Kriegsuntauglichkeit attestieren. Diese könne man für 3000 bis 15.000 Euro illegal erhalten. Präsident Selenskyj hat angekündigt, alle nach dem 24. Februar 2022 von militärärztlichen Kommissionen ausgestellten Bescheinigungen über Dienstuntauglichkeit überprüfen zu lassen. Die „systematische Korruption bei der medizinischen Freistellung von Kriegsdienstverweigerern“ müsse beendet werden.

Wie viele der 18- bis 60-jährigen Ukrainer tatsächlich wehrpflichtig sind, ist auch in Polen unklar. Um zwischen legal und illegal geflüchteten Wehrpflichtigen zu unterscheiden, schlug ein Sprecher des Hauptkommandos der polnischen Polizei gegenüber der Tageszeitung Rzeczpospolita vor, dass die Ukraine für jeden illegal Ausgereisten einen internationalen Haftbefehl ausstellen könnte.

Dann würde der Polizei bei routinemäßigen Verkehrskontrollen durch Interpol-Daten angezeigt werden, dass es sich um eine Person handle, die von der ukrainischen Staatsanwaltschaft gesucht werde. Die Person könnte dann von der Polizei festgenommen werden. Ob sie dann tatsächlich ausgeliefert werde, entscheide ein polnisches Gericht. Polen liefert bereits ukrainische Menschenschmuggler – also Ukrainer, die anderen Wehrpflichtigen helfen, das Land zu verlassen – an die ukrainischen Behörden aus.

Wäre Deutschland verpflichtet, die Ukrainer auszuliefern?

Sollte die Ukraine dem Vorschlag des Polizeisprechers nachgehen und einen internationalen Haftbefehl für jeden unrechtmäßig geflohenen Wehrpflichtigen ausstellen, wäre Deutschland laut der Völkerstrafrechtlerin Dr. Anna Oehmichen nicht zwangsläufig verpflichtet, die Personen an die Ukraine auszuliefern. „Falls es eine Interpol-Ausschreibung zur Fahndung und Festnahme durch die Ukraine gibt, prüft das Bundeskriminalamt auf Einzelfallbasis, ob es die Interpol-Fahndungen umsetzen muss oder rechtliche Gründe dem entgegenstehen.“

Sollten die Personen jedoch gefahndet und festgenommen werden, prüfe das Oberlandesgericht, ob eine Auslieferung rechtlich zulässig sei, erklärt Oehmichen. Dies wäre etwa bei einer beiderseitigen Strafbarkeit der Fall. Das heißt, dass beispielsweise Flucht oder Täuschung, um als kriegsuntauglich zu gelten, in beiden Ländern, also sowohl in der Ukraine als auch in dem entsprechenden EU-Staat, strafbar und mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht sein müsse.

Da eine Auslieferung jedoch politisch nicht immer gewollt sei, gebe es neben der rechtlichen zusätzlich die politische „Bewilligungsebene“, erklärt die Völkerstrafrechtlerin. Das Justizministerium muss also die Entscheidung des Gerichts für eine Auslieferung bewilligen. Sollte sich Deutschland wie Österreich und Ungarn dazu entscheiden, die Ukrainer nicht auszuliefern, müsste es dies auch bei einem internationalen Haftbefehl nicht tun. Klar ist also: Am Ende würde es an der Bundesregierung liegen, ob die wehrpflichtigen Männer an die Ukraine abgeschoben werden.

Geflüchtete in Österreich und Ungarn werden nicht ausgeliefert

Österreichs Regierung ist sich sicher, dass es keine Wehrpflichtigen an die Ukraine ausliefern will. „Das wäre ein massiver Eingriff in unsere Eigenstaatlichkeit, das würden wir nie machen“, erklärt ein Sprecher des österreichischen Innenministeriums der Boulevard-Zeitung Exxpress.

Auch Ungarn hat angekündigt, dass es keine Wehrpflichtigen an die Ukraine ausliefern werde. „Wir prüfen nicht, ob die Flüchtlinge aus der Ukraine aus ukrainischer Sicht wehrpflichtig sind oder nicht“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén dem ungarischen Fernsehen. Er erklärte weiter: „Alle Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Ungarn sicher. Weder sie noch ihre Daten werden ausgeliefert.“