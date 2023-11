Bei Razzia gegen Schleuser Waffen und Rauschgift entdeckt

Berlin/Luckenwalde -Bei einer Razzia gegen eine Schleuserbande in drei Bundesländern haben Einsatzkräfte am Dienstag auch Waffen und Rauschgift sichergestellt. Ein 27-Jähriger, der an den Schleusungen von Migranten beteiligt gewesen sein soll, kam wegen des Verdachts des Drogenhandels in Haft, wie ein Sprecher der brandenburgischen Polizeidirektion West mitteilte. Der Mann sei in seiner Wohnung in Luckenwalde gefasst worden. Bei Durchsuchungen entdeckten die Einsatzkräfte in neun Wohnungen - vor allem in Brandenburg, aber auch in Sachsen-Anhalt und Berlin - Rauschgift und Waffen. Auch Telefone und eine größere Menge Bargeld fanden sie. In diesem Zusammenhang sei ein zweiter Mann im Alter von 34 Jahren in Luckenwalde vorläufig festgenommen worden.

Mehr als 200 Einsatzkräfte gingen am Dienstag gegen eine mutmaßliche Bande von zehn Schleusern und einen Drogenhändler-Ring vor. Bei insgesamt 18 Durchsuchungen in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt seien drei Haftbefehle vollstreckt worden.

In nachweislich vier Fällen soll die Bande von April bis Juni dieses Jahres knapp 60 Ausländer in überladenen Fahrzeugen eingeschleust und sie in Lebensgefahr gebracht haben, wie die Bundespolizei berichtete. In einem Fall habe ein Hauptbeschuldigter einen gemieteten Kleintransporter genutzt, um 17 Syrer zusammengepfercht und ungesichert auf der Ladefläche von Polen nach Deutschland zu schleusen. Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle kam es zu einem Unfall und der Transporter landete in der Nähe von Bautzen in der Spree.

Durchsuchungen gab es in den Berliner Bezirken Lichtenberg, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Neukölln und Reinickendorf sowie in Brandenburg in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming), Dallgow-Döberitz (Havellandkreis) und Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) und in Sachsen-Anhalt in Osterburg (Kreis Stendal).