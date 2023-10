Bei wem Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei BSW Wählerstimmen klauen können

An diesem Montag und damit nach über einem Jahr voller Vorfreudentränen hier und Angstschweißperlen dort geht die wohl längste Parteivereinsgründungsphase der deutschen Politikgeschichte zu Ende. Eher von kurzer Dauer scheint dagegen der Parteivereinsnamensfindungsprozess gewesen zu sein. Jeder Löffel Buchstabensuppe hat doch mehr Geschmack und Sound als BSW, oder?

Das Kürzel steht für „Bündnis Sahra Wagenknecht“, die Bündnischefin „für Vernunft und Gerechtigkeit“, und wer will schon so unvernünftig oder gleich ungerecht sein, ihr nicht gutes Gelingen zu wünschen. Vor fünf Jahren, als Wagenknecht schon einmal wie ein Spaltpilz aus dem Boden der Linkspartei schoss und die Sammlungsbewegung Aufstehen anführte, sind zwar viele lieber liegen geblieben. Aber jetzt kommt er umso lauter, der zweite Morgenappell.

Wer wie Wagenknecht eine neue Marke auf den Markt bringen will, sollte sich vorher einen Überblick verschaffen. Dafür gibt es teure Markenprüfungsexperten und umsonst Dr. Google. Nur einen Klick später wird klar: Natürlich ist die unappetitliche, weil auch an schwammartige Veränderungen der Rindergehirnsubstanz erinnernde Buchstabenfolge BSW bereits mehrfach vergeben in Deutschland.



Und jetzt schauen wir doch mal genauer hin: Wo könnte eine inhaltliche BSW-Nähe oder BSW-Überschneidung bestehen, die sich in Wählerpotenzial umrechnen lässt? Und mit wem sollte das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ lieber nicht verwechselt werden?

Unter BSW findet sich etwa das Beamtenselbsthilfewerk, eine Art Bonusklub, dessen Mitglieder von Preisnachlässen profitieren: „Dafür müssen Sie im Normalfall nur Ihre Mitgliedskarte vorlegen und schon wird der Rabatt entweder direkt an der Kasse abgezogen oder in Form von Punkten auf Ihr BSW-Konto gutgeschrieben.“ Fünf Prozent bei Douglas oder Hussel, bis zu vierzig Prozent beim Kauf eines Neuwagens. Fraglich, ob auf Hilfe zur Selbsthilfe spezialisierte Beamte ihre Gutschriftenkonten aufgeben würden, um sich einem BSW anzuschließen, der die Überwindung des Kapitalismus und anderer Bonusklubs anstrebt.

BSW steht auch für Stiftung Bahn-Sozialwerk, wo „aktive und ehemalige Bahnbeschäftigte sowie deren Familien füreinander einstehen – in guten wie in schlechten Zeiten“. Mitglieder können Workshops aus der „Reihe Glück“ buchen, müssen aber erst mal diese Frage klären: „Begegnungen mit der Glücksfee sind rar gesät und auf das Ende des Regenbogens wollen Sie es nicht ankommen lassen?“ Will man ja eher nicht. Und muss man auch nicht beim neuen BSW, wo sich keine Lifestyle-Linken in Regenbogenfahnen hüllen und Wagenknecht trotzdem Endorphine ausschüttet: „Wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird.“

Im Osten gehen Wagenknecht und die Sonne regelmäßig gemeinsam auf

Potenzielle BSW-Wähler könnte Wagenknecht auch beim Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft einsammeln. Der Osten liebt Wagenknecht. Im Osten gehen Wagenknecht und die Sonne regelmäßig gemeinsam auf. Und das hätte sicherlich dem Bundesverband Solarwirtschaft gefallen, wäre Wagenknecht etwas mehr Erhellendes zum Wetter eingefallen als: „Wenn es regnet, und die AfD sagt, es regnet, werde ich nicht behaupten, dass die Sonne scheint.“



Und dann gibt es noch die womöglich an einer Zusammenarbeit interessierte BSW Zerspanungswerkzeuge GmbH, die Schneidplatten herstellt und „lange Standzeiten“ verspricht. Das hilft gegen Umfallen. Aber vorher muss man wirklich aufstehen.

In der Kolumne „Ostbesuch“ berichtet Paul Linke alle zwei Wochen aus seinem Zwischenleben in Chemnitz und Umgebung. Sachsen sucks? Von wegen!