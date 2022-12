Belastung der Brandenburger Kliniken wegen Corona gestiegen Die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Covid-19 hat sich in Brandenburg erhöht. Auch der Anteil freier Intensivbetten in den Kliniken verschlechterte sich bi... dpa

Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Covid-19 hat sich in Brandenburg erhöht. Auch der Anteil freier Intensivbetten in den Kliniken verschlechterte sich binnen einer Woche. Die Zahl der Corona-Infizierten und Erkrankten in Brandenburg gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit geschätzt rund 27.800 an, das waren deutlich mehr als in der Vorwoche (rund 24.800)