BER-Untersuchungsausschuss will keine Papierakten durchsehen

Check-in-Schalter im Terminal 1 auf dem Flughafen Berlin Brandenburg. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Der Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags zum Kostenanstieg und dem späten Start des Flughafens BER dringt auf die Sichtung digitaler Unterlagen statt Papier. Die Mitglieder hätten einstimmig beschlossen, den Parlamentarischen Beratungsdienst prüfen zu lassen, ob der Ausschuss von der Landesregierung die Vorlage nur digitaler Unterlagen verlangen könne, sagte die Vorsitzende Birgit Bessin (AfD) nach der nicht öffentlichen Sitzung am Freitag in Potsdam. Das Gremium habe bereits in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen, sich Dokumente in digitaler Form vorlegen zu lassen. Doch: „Wir haben knapp 600 Aktenordner in Papierform.“