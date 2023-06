Bereitet sich Moskau auf den Ausnahmezustand vor? Noch ist die Lage in der russischen Hauptstadt gelassen, nur wenige Moskauer haben die Stadt sicherheitshalber verlassen. Die Koffer seien bei vielen jedoch gepackt; Erinnerungen an die Wirren der 90er-Jahre kommen hoch. Ein Gefühl der Ruhe vor dem Sturm prägt das Moskauer Stadtbild am Samstagvormittag.

„Alle 30 Minuten bin ich aufgewacht und habe auf meinem Handy die Nachrichten verfolgt“, sagt Grischa Zaitsev* der Berliner Zeitung. An Schlaf war in der vergangenen Nacht nicht zu denken, sagt er. Der gebürtige Moskauer schaute sich Livestreams oppositioneller Telegram-Kanäle an. Aber auch das Staatsfernsehen lief auf seinem Laptop. „Ich wollte einen umfassenden Blick bekommen, die Informationslage ist schwierig, viele wissen nicht, was gerade geschehe“, sagt der 29-Jährige.

Am Freitagabend beschuldigte der Chef der russischen Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, das russische Verteidigungsministerium, ein Lager seiner Truppen mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angegriffen zu haben. Prigoschin drohte daraufhin, in der russischen Militärführung aufzuräumen. Er habe 25.000 Männer unter Waffen, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche.

Die Militäreinrichtungen und das Gebäude des Inlandsgeheimdienstes (FSB) in der südrussischen Eine-Million-Einwohner-Stadt Rostow seien unter Prigoschins Kontrolle. Ein Video mit ranghohen Militärs quellt in den russischen Sozialen Medien über. „Wie ein Lauffeuer verbreiten sich derzeit Videos, Memes und Sprachnachrichten in meinen Gruppenchats“, sagt Grischa Zaitsev. Bis an die Zähne bewaffnete Wagner-Kämpfer hätten sich in Rostow positioniert und Barrikaden aufgestellt. Auch in der Stadt Woronesch – nur 500 Kilometer südlich von Moskau – sollen die Söldnertruppen alle Militäreinrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Angesichts eines sich zuspitzenden Konflikts zwischen der russischen Armee und der Söldnertruppe hat der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin „Anti-Terror-Maßnahmen“ in Kraft gesetzt. Sicherheitskräfte patrouillieren an neuralgischen Punkten der Metropole. Präsident Wladimir Putin bezeichnete das Vorgehen „einen Dolchstoß in den Rücken“,

Verlassen Moskauer fluchtartig die Stadt?

„Noch habe ich keine Kämpfe auf den Prospekten von Moskau wahrgenommen“, sagt Grischa Zaitsev. Im Stadtzentrum herrsche bisher Alltag: Taxifahrer machten ihre Touren zu den Flughäfen, die Metro arbeite ohne Vorkommnisse, die Bars und Restaurant waren am Freitagabend gut gefüllt. Zaitsev habe am Samstagmorgen sogar eine Eilmeldung einer Supermarktkette bekommen, dass sie regulär offen hätten. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, hieß es in der Mitteilung.

Währenddessen sieht er in den Sozialen Medien wie immer mehr Moskauer ihre Stadt verlassen. Navigationssysteme auf seinem Handy zeigen überfüllte Autobahnen, die aus der Stadt führen. Zaitsev fragt auch in Gruppenchats bei seinen Freunden und Arbeitskollegen nach. „Die meisten sind noch ruhig“, sagt er am Samstagvormittag.



Seine Koffer hat Zaitsev mit seiner Ehefrau vorsichtshalber trotzdem gepackt. „Wenn die Wagner-Leute jetzt nach Moskau stürmen, dann fahre ich auf meine Datscha“, sagt er. Sein Sommerhaus liegt etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt; eine typische Gartenkolonie, die er von seinen Eltern geerbt hat. Dort gebe es jedoch nur sehr schlechten Internetempfang.

Der Eskalation zwischen Söldner-Chef Prigoschin und der russischen Militärführung beunruhige viele Russen. „Es ist wie in den 90er“, sagt Zaitsev. 1991 erlebte Moskau den Augustputsch, 1993 kam es zur Verfassungskrise und dem Beschuss des Weißen Hauses – dem Parlamentsgebäude in Moskau. Für Zaitsev könnten die kommenden Stunden die größte Bedrohung für russischen Staat seit dem Zerfall der Sowjetunion werden. „Ich habe mitbekommen, die Sicherheitskräfte verhalten sich passiv“, sagt er, „Armee, Geheimdienst und Spezialeinheiten wissen wohl selbst nicht auf welcher Seite sie zurzeit stehen“.

* Namen sind geändert und sind der Redaktion bekannt.