Kann linker Pazifismus falsch sein?

Nein, sagt Andrew Gilmour, vor der britischen Flagge wolle er nicht fotografiert werden: „Die Werte, über die ich sprechen möchte, sind universal, nicht national.“ Der gebürtige Schotte ist das erste Mal ins Alliierten-Museum im Süden Berlins gekommen.

Er steht unter der Tragfläche der „Hastings“ im Hof des Museums. Das Flugzeug war die größte Transportmaschine, die von der britischen Royal Air Force während der Berliner Luftbrücke eingesetzt worden war. „Wie aus Feinden Freunde wurden“, heißt das Motto der Dauerausstellung. Gilmour geht langsam durch die Museumsräume, bleibt stehen, denkt nach. Andrew Gilmour lebt seit drei Jahren in Berlin. Der Oxford-Absolvent ist Direktor der Berghof Foundation. Er will über die deutsche Linke und den Frieden sprechen.

Die Berghof Foundation war vor mehr als 50 Jahren vom Bosch-Erben Georg Zundel ins Leben gerufen worden. Früher heiß die Stiftung, deren Verkehrssprache heute Englisch ist, „Berghof Stiftung für Konfliktforschung“. Der Name erinnert an den Sitz der Familie in Tübingen Lustnau. Zundel war Wissenschaftler und Unternehmer, engagierte sich leidenschaftlich für Frieden und Ökologie – ein klassischer „Linker“. Sein Vater – ein Arbeiter-Porträtmaler – war in erster Ehe mit Clara Zetkin verheiratet.

In ihrem Haus verkehrten Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts berühmte Sozialisten – von August Bebel über Rosa Luxemburg bis zu Lenin. Schon für die Ahnen der heutigen Linken war der Krieg ein großes und kontroverses Thema. So warnte Clara Zetkin in ihrem Bericht auf dem Erweiterten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale am 2. März 1922: „Nur drei Jahre sind verflossen, seit die Kanonen nicht mehr auf den großen imperialistischen Schlachtfeldern in Mitteleuropa brüllen; zwei Jahre sind es her, dass der Friede in Verträgen feierlich beschworen wurde. Und schon wieder drohen Kriege, die an Umfang, an Furchtbarkeit, an entsetzlichen Auswirkungen den imperialistischen Krieg von 1914 bis 1918 übertreffen werden, obgleich dieser schon jedem Fühlenden und Denkenden ein Inferno dünkte.“

Andrew Gilmour Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Für die Linken der Generation von Zundel änderte sich mit der Erfahrung der Kriegsverbrechen wie der Bombenkriege gegen Städte wie Warschau oder Coventry und der Einzigartigkeit der Shoah alles. „Nie wieder Krieg, nie wieder Holocaust“ wurde zum Leitmotiv der Friedensbewegung, das im Kalten Krieg erst recht Gewicht hatte. Angesichts der atomaren Aufrüstung war Krieg in Europa kein regionales Phänomen, immer dämmerte die Perspektive der totalen Vernichtung: „Die atomare Vernichtungskapazität der USA betrug das 1,5-Millionenfache der Hiroshima-Bombe, und die Sowjetunion hat nachgezogen“, sagt Dieter Senghaas.

Andrew Gilmours Botschaft an Pazifisten

Senghaas war einer der Vordenker der Friedensforschung in Deutschland, er hatte sich in den USA mit dieser Wissenschaft befasst. Zundel holte ihn an die Spitze der Berghof-Stiftung, wo er mehrere Jahrzehnte lang blieb. „Die ideologische Zuspitzung war damals eine Zuspitzung auf allen Ebenen, und insoweit war die Lage viel gefährlicher als heute.

Heute ist die Situation viel offener“, sagt Senghaas. Um das Gleichgewicht des Schreckens, also das Patt der „gegenseitig zugesicherten Zerstörung“ (mutually assured destruction, MAD) zu durchbrechen, wurde damals die Option diskutiert, „taktische“ Nuklearwaffen auch tatsächlich einzusetzen („Counterforce deterrence“). Die Friedensforschung unternahm alles, um die finale Eskalation zu stoppen. Es ging ums Überleben.

Auch in der aktuellen geopolitischen Konfrontation könnte sich die Lage zuspitzen. Genau deswegen will Andrew Gilmour linken Friedensbewegten und Pazifisten in Deutschland eine Botschaft überbringen. Sie müssten ihr Verhältnis zum Einsatz militärischer Mittel neu reflektieren. Gilmour war lange stellvertretender UN-Generalsekretär für Menschenrechte. Er kennt zahlreiche Kriegsschauplätze aus eigener Erfahrung.

Er sagt, dass er die Zerrissenheit in der deutschen Linken nachvollziehen könne. Er berichtet von seiner Familie: Ein Großvater hatte in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg gelegen. Die schreckliche Erfahrung machte ihn zum absoluten Kriegsgegner und Pazifisten. Er wollte keinen Krieg, auch nicht gegen die Deutschen. Der andere Großvater kämpfte bei Dünkirchen, seine Einheit wurde evakuiert. Die Deutschen hätten sie vernichten können. Dieser Großvater war überzeugt, dass Hitler mit Waffen gestoppt werden müsse.

Gilmour hadert mit dem Verhältnis der Linken zum Krieg. Doch die Kritik fällt ihm sichtlich schwer: „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Respekt, den ich persönlich habe für die deutsche Friedensbewegung und die Ursprünge von Berghof, zum Ausdruck bringen könnten.“ Seinen Respekt begründet er mit seiner intensiven Beschäftigung mit der deutschen Geschichte.

Die Friedensbewegung sei eine Reaktion auf den preußischen Militarismus, die Schrecken der Schützengräben, die demütigende Niederlage von Versailles, den Holocaust und die Götterdämmerung von 1945 gewesen. Danach seien die deutsche Teilung und die Mauer gekommen. Beide deutsche Staaten hätten sich an vorderster Front zwischen Nato und Warschauer Pakt befunden, die Bedrohung durch taktische Atomwaffen sei real gewesen.

Dann sagt Gilmour: „Aber obwohl ich historisch gesehen Respekt, Sympathie und Verständnis dafür habe, wäre es ein schrecklicher Fehler, dies als die beste Einstellung für alle Umstände in der Geschichte anzusehen. Die Friedensbewegung in Deutschland ist ein zutiefst moralischer und wertvoller Beitrag für die Gesellschaft, wenn die Hauptbedrohung für den Frieden der deutsche Militarismus ist, oder sogar der ,Imperialismus‘ der USA, wie es manche nennen, was ich nicht tue.“

Doch es wäre „lächerlich, sich vorzustellen, dass die Bedrohung des Friedens heute von deutschem Militarismus in irgendeiner Form“ ausgehe. Gilmour: „Wenn jemand von der Linken das sagt, sollte er sich vielleicht fragen, warum Putin und rechtsextreme Bewegungen in Europa in einer Zeit einer massiven und brutalen Invasion in einem Deutschland freundlich gesinnten Nachbarland genau dieselbe Argumentation verwenden wie sie selbst.“

Andrew Gilmour zeigt auf seinen Notizen. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

So edel eine solche Haltung in der Vergangenheit auch gewesen sein möge, „ich bin davon überzeugt, dass Pazifismus und damit auch Nichtsolidarität eine ausgesprochen gefährliche und unmoralische Haltung sein können, sowie ein Verrat an der Erinnerung an diejenigen, die sich tapfer gewehrt haben für den Frieden in früheren Zeiten“. Hätte Roosevelt nicht mit Soldaten gegen Hitler gekämpft, „würde ganz Europa heute noch unter der Herrschaft der Nationalsozialisten leben“.

Beschäftigung mit dem Ukrainekrieg

Roosevelt hatte den Kriegseintritt durchgesetzt, obwohl zu dieser Zeit die Demonstranten auf der Straße „Nicht unser Krieg!“ gerufen hatten. Gilmour betont, dass dieselbe Anerkennung der Sowjetunion gelten müsse, die im Kampf gegen den Nationalsozialismus „unvorstellbare Opfer“ gebracht und „27 Millionen Tote zu beklagen“ gehabt habe. Hitler hätte niemals mit „Appeasement“ begegnet werden dürfen. Er hätte viel früher gestoppt werden müssen, weil sich so eine Spirale der unvorstellbaren Zerstörung entwickelte.

In seiner Autobiografie „Es muss viel geschehen!“ erinnert sich Berghof-Gründer Georg Zundel, dessen Großvater einen der Hitler-Gegner, Carl Goerdeler, unterstützt hatte, an den Krieg. Er schreibt: „Die Sommerferien verbrachten wir in Haisterkirch. 1944 flogen täglich viele Pulks von jeweils etwa 25 silbern glitzernden Bombern nach München, um zwei Stunden später nach erfolgtem Vernichtungswerk zurückzukehren. Die Bomber flogen ohne Schutz durch Jagdflugzeuge völlig unbehelligt.“

Zundel reflektiert die Erfahrung später: „Aus meiner heutigen Sicht waren diese Terrorangriffe gegen die schutzlose Zivilbevölkerung ein völkerrechtswidriges Kriegsverbrechen, das nach dem Krieg hätte gesühnt werden müssen. Die aufkommende Aggression der Amerikaner gegen die Russen führte zu dem entsetzlichen Bombardement von Dresden, in dem sich Hunderttausende Flüchtlinge aus den Ostgebieten aufhielten. Ich vermute, dass die westlichen Alliierten Dresden nicht unzerstört den Russen überlassen wollten und deshalb den Tod der Bevölkerung und der Flüchtlinge in Kauf nahmen.“

Um eine Eskalation im Ukrainekrieg frühzeitig zu verhindern, haben sich Andrew Gilmour und die Berghof Foundation mit den aktuellen Kriegsverbrechen beschäftigt, nämlich mit jenen von russischen Soldaten in der Ukraine. Diese müssten aufgeklärt und verfolgt werden, sagt Gilmour. „Bei Kriegsverbrechen darf es keine doppelten Standards geben, sie müssen überall verfolgt und bestraft werden, wo sie begangen werden“, sagt Gilmour. Er hatte in seiner UN-Zeit immer den Finger in die offene Wunde gelegt und war dafür unter anderem von China, Russland, Israel und Ägypten attackiert worden.

Um Kriege grundsätzlich zu vermeiden und den Frieden zu sichern, ist in der Friedensforschung ein nüchterner Blick gefragt. Diese Sicht ergibt sich eigentlich logisch aus der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Analyse der Linken. Dieter Senghaas schrieb in seinem Buch „Abschreckung und Frieden“, es gäbe eine „politisch-militärisch-wirtschaftlich-wissenschaftliche Elite“. Diese verfolge eine „partikularen Interessen verpflichtete Strategie organisierter Friedlosigkeit“.

Daraus folgt, so Zundel, dass auch der Frieden „gemacht“ werden müsse. Es gehe darum, wie Hans-Peter Dürr im Vorwort zu Zundels Buch schreibt, „gewaltfreie Zukunftsoptionen zu entwickeln, die sich im Einklang mit der Natur befinden, sowie die Stärkung der Verantwortung der Wissenschaftler für die Erhaltung des Lebens auf unserem Planeten“. Aus diesem Grund wollte Zundel in der Berghof-Stiftung Naturwissenschaftler und Friedensforscher zusammenspannen, ein Vorhaben, das mangels Interesse vonseiten der Wissenschaft nicht von Erfolg gekrönt war.

Um die Friedensforschung ist es auch in den linken Friedensdiskursen in Deutschland ruhiger geworden. Koryphäen wie Johan Galtung oder Ekkehard Krippendorff gibt es heute nicht mehr in den Talkshows. Senghaas sagt, die Friedensforschung sei mittlerweile eine etablierte Wissenschaft, deren Expertise sich die Politik sehr wohl bediene. Senghaas glaubt, dass es in diesem Bereich auch die Möglichkeit von Vermittlung im Ukrainekrieg gäbe: „Wenn sich alle Friedensforscher zusammentun und eine Plattform schaffen, auf der den Vereinten Nationen Lösungswege aufgezeigt werden, könnte sich schon etwas bewegen“, ist Senghaas überzeugt.

Die Schwierigkeit von Vermittlungsbemühungen im Ukrainekrieg liege allerdings darin, dass im Hintergrund die Großmächte USA und Russland entscheiden werden, wann die Waffen schweigen. Erschwert werde eine Deeskalation durch „Lernpathologien“, wie sie sich etwa bei Putins Fehleinschätzung eines schnellen Sieges gezeigt habe. Die Lehre aus einem Fehler sei, dass neue Grausamkeiten verübt würden. Wenn außerdem unverhohlen die Lüge als politisches Instrument eingesetzt werde, sei es kaum möglich, den Krieg zu beenden, sagt Senghaas.

Andrew Gilmour Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Andrew Gilmour glaubt ebenfalls, dass eine Lösung möglich sei, etwa dergestalt, dass der Donbass unter UN-Mandat gestellt würde. Diese Idee, die er selbst 2015 dem damaligen ukrainischen Präsidenten vorgeschlagen habe, sei zwar von den Russen kategorisch abgelehnt worden, könnte aber wieder auf den Tisch kommen. Genau deshalb sei es jedoch notwendig, den militärischen Druck hochzuhalten: „Putin setzt darauf, dass Deutschland und der Westen das Interesse an dem Krieg verlieren und der Ukraine keine Hilfe mehr schicken werden. Er glaubt, dass der Westen dekadent ist und Russland noch lange weitermachen kann.“ Ob Putin recht behalten könnte? Gilmour schweigt lange. Dann sagt er: „Wenn sich die zynischsten Geschäftsleute oder die naivsten Pazifisten durchsetzen, ja, dann könnte er recht behalten.“