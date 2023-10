Es wird leer, menschenleer, als wir die östlichen Ausläufer des Kleinen Kaukasus erreichen. Hinter uns liegen drei Stunden Fahrt durch die Transkaukasische Tiefebene. Wüste hinter Baku, Sanddünen und Abraumhalden, weiter westlich abgeerntete Äcker und Weideland. Die A60 zwischen der Hauptstadt Aserbaidschans und Ganja, der zweitgrößten Stadt des Landes, ist vierspurig ausgebaut. Schließlich steigt unser Ziel am Horizont auf: Bergkarabach.

Hinter Berde wird es einsam. Eine Handvoll versprengter Siedlungen entlang der schnurgeraden Straße, dann ein Schlagbaum, bewacht von Soldaten mit Kalaschnikows vor der Brust. Unser offizieller Begleiter tauscht einige Worte; der Schlagbaum hebt sich. Am Straßenrand ein Schild: Sie betreten die befreiten Territorien.



Wir, das sind neun französische Journalisten und der Berichterstatter dieser Zeitung in drei geländegängigen SUV mit Eskorte und Blaulicht. Es ist die zweite Pressereise für ausländische Medien seit dem Eintageskrieg am 19. September. Ein Bus mit zwei Dutzend aserbaidschanischen Kollegen hat sich uns angeschlossen. In einem schwarzen Mercedes begleitet uns ein hoher Offizier des Innenministeriums in Paradeuniform.

Cannabis-Plantagen im Niemandsland

Nach dem Schlagbaum beginnt eine gut ausgebaute Straße, die allerdings auf Google Maps als besserer Feldweg verzeichnet ist. Die Straße ist nagelneu, an einigen Abschnitten wird noch gearbeitet. Vielleicht 20 Kilometer geht es durch ein Gebiet, das nach dem Bürgerkrieg 1992 bis 1994 von Armeniern erobert wurde – Karabach-Armenier unterstützt von Armeniern aus Armenien und russischen Freischärlern (die im postsowjetischen Chaos auf allen Seiten kämpften). Sieben aserbaidschanische Regionen hat sich die siegreiche Minderheit damals einverleibt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

30 Jahre später lässt sich die Leere mit Händen greifen. Niemandsland. Niemand lebt hier, niemand sät hier, niemand erntet hier. Ruinendörfer säumen den Straßenrand. Ein Haus wie das andere: Mauerstümpfe zwischen den leeren Fensterhöhlen, die Dächer abgetragen, die Steine überwuchert. Wilde Bergvegetation bedeckt, was einst Gasse war. Dutzende solcher Dörfer, Hunderte solcher Häuser, alle jahrzehntelang verlassen.

Dann biegt die Journalistenkarawane nach Norden ab. Über Stock und Stein geht es um einen ausgedehnten Bergvorsprung; die Landschaft erinnert an Karl Mays Kurdistan oder die Schauplätze der Italowestern. Unterhalb eines Felsens, bewacht von einem bunkerartigen Ausguck hinter Tschechenigeln, erstreckt sich eine mehrere Hektar große Hanfplantage. Cannabis sativa.

Soldaten reißen die Pflanzen aus und schichten sie zu einem Haufen. Der hohe Offizier des Innenministeriums erklärt den Journalisten, was sie sehen; sein alerter Adjutant übersetzt es in fließendes Englisch. An mehreren Orten der einstigen Republik Arzach hätten die Behörden Hanffelder und Laboratorien entdeckt. Tonnenweise sei das Zeug vernichtet worden.



Ein französischer Kollege erinnert daran, dass wilder Hanf den halben Kaukasus bedeckt. Doch das vor unseren Augen ist nichts Wildes, das ist eine Pflanzung, auch wenn sie einen vernachlässigten Eindruck macht. Wirklich gekümmert hat sich hier lange keiner mehr.

Bildstrecke

02.09.2023: Kundgebung zur Unterstützung von Bergkarabach vor dem armenischen Nationalen Opern- und Balletttheater. Alexander Patrin/imago Ethnische Armenier aus Bergkarabach stehen neben ihren Habseligkeiten in der Nähe eines Zeltlagers, nachdem sie im armenischen Goris angekommen sind. Vasily Krestyaninov/AP 12.10.2023: Russlands Präsident Wladimir Putin (r) mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Alijew. Pavel Bednyakov/AP EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die EU die humanitäre Hilfe für die Leidtragenden des Konflikts um Bergkarabach verdoppeln werde. Nicolas Landemard/imago 30.09.2023: Ein Mann sitzt in einem Evakuierungsbus nach Kornidzor, Armenien. Ashley Chan/imago 21.09.2023: Eine Sitzung zum Konflikt um Bergkarabach findet im UN-Sicherheitsrat statt. Michael Kappeler/dpa 1.10.2023: Armenier demonstrieren in Marseille gegen die Militäroperation Aserbaidschans in Bergkarabach. ZUMA Wire/imago Ethnische Armenier aus Bergkarabach auf dem Weg nach Goris, Armenien. Vasily Krestyaninov/AP 30.09.2023: Zivilisten aus Stepanakert, der größten Stadt Karabachs, bei ihrer Ankunft in Kornidzor, Armenien. Ashley Chan/imago 13.06.2023: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev empfängt Recep Tayyip Erdogan in Baku. APAimages/imago 14.03.2023: Besuch des Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev bei Olaf Scholz in Berlin. Chris Emil Janssen/imago Armenisches Völkermorddenkmal Zizernakaberd mit der ewigen Flamme, Eriwan, Armenien. imagebroker/imago 1 / 12

Aserbaidschanische Ruinen, verlassene Häuser der Armenier

Zurück auf der Verbindungsstraße verlässt uns der hohe Offizier in Paradeuniform. Wir fahren weiter ins Zentrum von Bergkarabach, Richtung Chankendi, armenisch Stepanakert. Allmählich wandelt sich die Landschaft zu dem kaukasischen Hochtal, das tausend Jahre lang ein Zentrum armenischer Siedlung war.



Nicht lange, dann hebt sich ein weiterer Schlagbaum. Das Bild verändert sich. Mit einem Mal gibt es keine Ruinen mehr, sondern Häuser mit Dächern und Fenstern, manche entlang der Straße, andere im Hintergrund des Tals. Doch sie sind ebenfalls leer. Dort stehen keine Autos, dort spielen keine Kinder, dort bewegt sich nichts.

Die intakten Häuser gehören Armeniern, die Ruinen Aserbaidschanern. Oder sie gehörten ihnen. Die einen wurden vor 30 Jahren vertrieben (je nach Perspektive: sind freiwillig gegangen), die anderen wurden vor weniger als vier Wochen vertrieben (je nach Perspektive: sind freiwillig gegangen). Der Leerstand der Immobilien spiegelt den Kahlschlag in den Köpfen, das Vakuum an Sinn und Verstand in einem verheerenden Konflikt uralter Nachbarn.

Armenien, der erste christliche Staat der Welt

Um dieses Vakuum zu ermessen, muss man tief in die Geschichte tauchen. Zurück in die Spätantike; damals reichte Armenien vom anatolischen Kilikien bis ans Kaspische Meer. 317 wurde es zum ersten christlichen Staat der Welt. Jahrhunderte später besiegelten die arabisch-islamische Expansion aus dem Süden und die Migration der Turkvölker aus dem Osten das Ende der christlichen Dominanz. Was blieb, war ein ethnisch-religiöser Flickenteppich über den gesamten Südkaukasus hinweg.

Bergkarabach, eine Hochebene an der östlichen Gebirgsflanke, war schon im Mittelalter armenisch besiedelt. Fünf kleine christliche Fürstentümer waren geschickt genug, den persischen Oberherren über lange Zeit hinweg Autonomierechte abzuringen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieben ethnisch-religiöse Konflikte eine Seltenheit. Der Brite Thomas de Waal, wohl der beste Kaukasuskenner der Gegenwart, schreibt: „Wahrscheinlich gab es [in Bergkarabach] lange Zeit eine muslimische Mehrheit im Sommer, wenn die Schäfer die hochgelegenen Weiden besuchten, und eine sesshafte christliche Mehrheit im Winter, wenn die Schäfer in der Ebene waren.“

Das Neben- und Miteinander prägte den gesamten Südkaukasus. Um 1900 lebten in der armenischen Hauptstadt Eriwan gut ein Drittel Aseris, im russischen Kaiserreich „Tataren“ genannt. Es gab acht Kirchen und sieben Moscheen. Noch 1979 bildeten Aserbaidschaner mit gut 5 Prozent die größte ethnische Minderheit in Armenien; im 21. Jahrhundert sind es nicht mehr als eine zweistellige Zahl an Individuen.

Spuren des Krieges: Ein zerstörter Panzer in Bergkarabach, 1993. Ruben Mangasaryan/imago

Damals wuchs Baku schneller als New York, London oder Paris

Auch im heutigen Aserbaidschan gab es armenische Dörfer. Die eigentlichen Konflikte begannen mit der modernen Idee nationaler Identität und den Veränderungen seit der Industrialisierung. Befeuert durch den Öl-Boom in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs Baku rascher als New York, London oder Paris. Wie Juden in Europa und den USA waren Armenier unter den Aufsteigern überproportional repräsentiert. Das explosive Gemisch aus ethnischen, religiösen und sozialen Ressentiments entlud sich erstmals während der russischen Revolution 1905. Im gesamten heutigen Aserbaidschan kam es zu pogromartigen Zusammenstößen mit bis zu 10.000 Toten und fast 300 zerstörten Dörfern, 128 armenischen und 158 aserischen.

Es war der Auftakt einer unseligen Kette blutiger Übergriffe und Massaker, begleitet von Vertreibung, Flucht und Migration. Zu den größten Missgriffen, aus heutiger Perspektive, gehört der Beschluss der Bolschewisten-Führer im Juli 1921, Bergkarabach der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zuzuschlagen und nicht der armenischen. Die Entscheidung war nachvollziehbar: Das Hochtal war lebensnotwendig für die Viehwirtschaft der Ebene, und es gab nicht einmal eine vernünftige Straßenverbindung von Armenien nach Bergkarabach.

Der Unmut der armenischen Minderheit riss auch während der sieben Sowjetjahrzehnte nicht ab. De Waal zitiert einen sowjetischen Karabach-Funktionär: „In der Oberschicht existierten keine ethnischen Konflikte, weil die Menschen Konfrontation scheuten. In der Mittelschicht waren nationale Auseinandersetzungen die Regel. Die unten lebten in Freundschaft, dort gab es überhaupt keine Probleme.“

120.000 Menschen überquerten in zwei Wochen die Grenze

Dreimal, 1945, 1965 und 1977, reichten die Armenier Petitionen zum Anschluss Bergkarabachs an ihre Sowjetrepublik ein. Dann begann das Tauwetter der Perestroika. Im Februar 1988 stimmte der regionale Sowjet in Karabach für den Anschluss an Armenien; im Dezember 1991 erklärte die Republik Bergkarabach, später Arzach, ihre Unabhängigkeit.

Von Schoscha aus fahren wir den Latschin-Korridor entlang Richtung armenische Grenze, tausend Höhenmeter auf 20 Kilometer Serpentinen durch atemberaubende Berglandschaft. Am rechten Fahrbahnrand liegen verstreute Habseligkeiten, Decken, Kleidung, Hausrat. Weggeworfener Ballast der Geflüchteten? In drei Reihen nebeneinander hätten die Autos der Karabach-Armenier gestanden, erzählt uns der Fahrer, ein einziger Stau entlang des gesamten Korridors.

Das Flüsschen Sabuch markiert die Grenze; der Übergang auf aserbaidschanischer Seite ist neu, auch die breite Betonbrücke, an deren jenseitigem Ende Armenien beginnt. Die alte Brücke wurde 2020 zerstört. Außer einem Dutzend Soldaten ist auch der Grenzübergang leer. Niemand begehrt die Ausreise. Das letzte Auto sei vor drei Tagen gekommen, wird uns erklärt. Das war am 4. oder 5. Oktober, genau 14 Tage nach der Kapitulation der Arzach-Armee.

An die 120.000 Menschen in zwei Wochen über einen einzigen Grenzübergang. Wir fragen nach der Art der Abfertigung. Man habe die Ausreisenden durchgewunken, sie hätten ohnehin armenische Pässe gehabt. Da die Arzach-Dokumente international keine Gültigkeit hatten, hat der armenische Staat die Karabach-Armenier vor Jahren schon mit armenischen Dokumenten versorgt.

28.09.2023 - Armenien / Goris - Exodus der armenischen Bevölkerung in Berg-Karabach nach dem aserbaidschanischen Angriff. Sylvain Rostaing/imago

Armenier in Bergkarabach: Nur noch mit aserbaidschanischem Pass

Das seit 2020 von Aserbaidschan kontrollierte Latschin ist ein Modellstädtchen für den Wiederaufbau. Sogar die Straßenränder sind landschaftsgärtnerisch gestaltet. 1989 lebten hier fast 8.000 Menschen, davon gut 60 Prozent Aserbaidschaner. 2015 war die Bevölkerung auf unter 2.000 geschrumpft, nicht wenige von ihnen – ähnlich wie im übrigen Bergkarabach nach 1994 – armenische Migranten aus dem Nahen Osten.

Nach 2020 haben sie den Ort verlassen; seither sind wenige hundert Aseris zurückgekehrt. In Baku erläutert der außenpolitische Berater des Präsidenten, Hikmet Hadschijew, die Dimensionen des Wiederaufbaus. Sieben Milliarden US-Dollar habe Aserbaidschan seit 2020 investiert; der Besucher sieht es am massiven Ausbau der Straßen- und Energieinfrastruktur. Von einer Million Binnenvertriebenen nach 1994 seien bislang rund 2000 nach Bergkarabach zurückgekehrt. Weit mehr als eine Million Landminen müssten beseitigt, neun Städte und über 300 Dörfer restauriert werden.

Auf die Frage, ob es überhaupt eine Zukunft für Armenier in Bergkarabach gebe, antwortet Hadschiejew: Armenier, die dort geboren sind und gelebt haben, könnten jederzeit zurückkehren – unter der Bedingung, als einzige Staatsbürgerschaft die aserbaidschanische zu akzeptieren. Er weiß, dass eine solche Option auf absehbare Zeit kaum Anklang finden wird. Für Interessenten hat die Regierung in Baku eine Webseite eingerichtet; angeblich liegt die Zahl der Anträge bei weniger als 100.

Das armenische Karabach ist Vergangenheit. Das ist die bittere Folge dreier Kriege: 1992 bis 94, 2020 und 2023. Den Ausschlag gegeben hat die fatale Fehleinschätzung der Karabach-Armenier, ihre Eroberungen nach 1994 dauerhaft halten zu können. Hätten sie nur für Autonomierechte gekämpft, gäbe es mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin ein armenisches Bergkarabach. Es wäre auch viel leichter, die Sache der armenischen Minderheit argumentativ zu vertreten, wenn sie mit ihren Eroberungen nicht den Exodus von mindestens einer halben Million, wahrscheinlich deutlich mehr Menschen bewirkt hätten.

Keine Besuche bei Armeniern möglich

Hätte hätte, Fahrradkette. Doch wie sehen die Armenier ihre Zukunft, wie ist ihr Blick auf die jüngste Vergangenheit? Wir hätten gern welche gesprochen, aber wenn es darum geht, die ausländischen Journalisten nach Chankendi-Stepanakert zu lassen, bleibt Elnur, unser offizieller Begleiter, unnachgiebig. Wir versuchen es mit guten Worten, die Franzosen auch mit Emotion. Vergebens.

An Zeit und Raum kann es nicht gelegen haben. Von Schuscha, wo wir zwei Nächte verbringen, bis in die ehemalige Hauptstadt der abtrünnigen Republik ist es weniger als eine halbe Stunde. Der offizielle Grund: die Sicherheit. Im Ergebnis bleibt es bei einem Blick aus der Ferne, nachts von den Serpentinen hinab ins Tal, tagsüber von einer hoch über der Stadt gelegenen Panzerstellung der Arzach-Kämpfer aus.

Da wir in Bergkarabach niemanden sprechen können, treffe ich nach der Rückkehr in Berlin den armenischen Botschafter Viktor Yengibaryan. Er spricht von genozidalem Verhalten Aserbaidschans und von Vertreibung; es sind dieselben Worte, die man in Baku mit Blick auf den Exodus hunderttausender Aseris nach 1994 benutzt. Im Übrigen liegt die Zahl der Todesopfer seit dem 19. September bei rund 200. Droht da nicht dem Wort Genozid ein inflationärer Gebrauch?

Der Botschafter erinnert an die neunmonatige Blockade vor der Eroberung. An die Untätigkeit der russischen Friedenstruppen. An die Leiden der Kinder und Alten, den Mangel an Nahrungsmitteln und lebensnotwendiger Medizin. Ein schwerwiegendes Argument. Aushungern gehört zu den übleren Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht, auch in Bürgerkriegen.

Er sagt auch, die einzige humanitäre Hilfe der Regierung in Baku nach dem 19. September seien Benzinlieferungen gewesen. Ich kann das nicht überprüfen, aber unser Eindruck während der Reise war, dass die Aserbaidschaner sich der Massenflucht sicher nicht entgegengestellt haben.

Der blockierte Latschin-Korridor Anfang des Jahres. Le Pictorium Agency/imago

Entweihte Kirchen, entweihte Moscheen: eine endlose Geschichte

Für den Botschafter war es eine ethnische Säuberung; sie werde dieser Tage auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag thematisiert. Es gebe auch eine kulturelle Dimension; er spricht von zerstörten und entweihten Kirchen. Ich zitiere Hikmet Hadschijew: Die Armenier hätten nach ihren Eroberungen 65 von 67 Moscheen geschändet, teilweise mit Schweinefleisch.

Da ist sie wieder, die endlose Spirale der Schuld und der Beschuldigungen. Gibt es überhaupt einen Blick auf die Zukunft? Der Botschafter spricht ausführlich darüber. Er lässt keinen Zweifel: Sein Land wolle Frieden. Die Grenzkonflikte zwischen Aserbaidschan und seinem Land, einige verstreute Hügel, seien ohne weiteres lösbar. Wenn Aserbaidschan zustimme, würde die Straßen- und Schienenverbindung zwischen Aserbaidschan und der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan noch am selben Abend geöffnet – im Rahmen der territorialen Integrität, Souveränität und Jurisdiktion Armeniens.

Die Worte sind nahezu deckungsgleich mit dem, was Hikmet Hadschijew drei Tage zuvor in Baku geäußert hat. Aserbaidschan wolle Frieden. Die militärische Phase der Auseinandersetzung sei definitiv vorüber. Baku erhebe keinen Anspruch auf einen exterritorialen Korridor nach Nachitschewan, und die Grenzprobleme seien Petitessen.



Was bleibt, ist Misstrauen. Warum streut Armenien falsche Informationen über unsere Absichten, fragt Hadschijew in Baku. Warum wollte Ilham Alijew, der aserbaidschanische Präsident, nicht an den Gesprächen in Granada Anfang Oktober teilnehmen, fragt Yengibaryan in Berlin?

Die Angst der Armenier vor einer militärischen Eskalation durch Baku ist unübersehbar. Aber wäre Alijew so dumm, seinen größten Trumpf zu verspielen? Die Eroberung Bergkarabachs (ungeachtet aller humanitären Fragestellungen) diente der Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans. Ein Angriff auf armenisches Territorium hingegen wäre der russischen Invasion in der Ukraine vergleichbar.



Kann den beiden Völkern ein Neuanfang gelingen? Die wirtschaftlichen Interessen sprechen dafür, die historischen Wunden dagegen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de