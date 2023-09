Im Kriegsgebiet in Bergkarabach sind infolge des aserbaidschanischen Militäreinsatzes auch russische Soldaten ums Leben gekommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden mehrere Personen der sogenannten russischen Friedenstruppen in ihrem Auto mit Handfeuerwaffen beschossen.



„Am 20. September, als wir von einem Beobachtungsposten des russischen Truppenkontingents in der Gegend des Dorfes Dschanjatag zurückkehrten, geriet ein Auto mit russischem Militärpersonal unter Beschuss mit Kleinwaffen“, hieß es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Eine konkrete Anzahl von Todesfällen wurde allerdings nicht angegeben.

Der Kreml teilte daraufhin mit, dass der aserbaidschanische Machthaber Ilham Aliyev ein Telefongespräch mit Wladimir Putin geführt habe, in dem er sich entschuldigte und sein Beileid für den Tod russischer Militärangehöriger ausdrückte. Wie konkret jedoch Putin auf den Tod seiner Soldaten reagierte, bleibt weiterhin unklar – er selbst äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall. Es wurde lediglich mitgeteilt, dass russische und aserbaidschanische Behörden nun im Austausch seien, um den Tod der Soldaten in der umstrittenen Kaukasus-Region aufzuarbeiten. Unter den Gefallenen sei auch ein hochrangiger russischer Beamter.

So berichten mehrere russische Medien, einer der getöteten Soldaten sei Ivan Kovgan, stellvertretender Chef der U-Boot-Streitkräfte der Nordflotte in Sankt Petersburg. Der 52-Jährige war zwei Monate zuvor zum stellvertretenden Kommandeur der sogenannten Friedenstruppen in Bergkarabach ernannt worden.



Russland entsandte nach dem 44-Tage-Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan im Sommer 2020 mehrere Tausend Soldaten in die Region, um die Lage vor Ort zu stabilisieren. Schon damals schossen aserbaidschanische Streitkräfte einen russischen Militärhubschrauber ab, wobei zwei russische Piloten getötet wurden. Konsequenzen habe es für Aliyev damals jedoch nicht gegeben.

Nach dem Ende der am Dienstag begonnenen groß angelegten Militäroperation setzt Aserbaidschan seine Bemühungen um die Kontrolle in Bergkarabach fort. Nach Angaben staatlicher Medien fanden am Donnerstag in der aserbaidschanischen Stadt Jevlah die ersten Gespräche zwischen armenischen Vertretern Bergkarabachs und Aserbaidschans über die Integration der Region in das Nachbarland statt. Wladimir Putin forderte Aliyev auf, die Rechte der Armenier in dem Gebiet zu respektieren.