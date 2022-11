Bericht: CIA-Chef während russischer Angriffe in Kiew Russland greift die Ukraine mit Raketen an - und nimmt erneut die Energieinfrastruktur ins Visier. Während des Angriffs hält sich auch ein ranghoher US-Vertr... dpa

Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew wurden am Dienstag auch zwei Wohnhäuser beschädigt. Andrew Kravchenko/AP/dpa

Washington/Kiew -Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, hat sich der „Washington Post“ zufolge während der jüngsten russischen Raketenangriffe auf die Ukraine in Kiew aufgehalten. Dort habe er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Während des Raketenbeschusses am Dienstag habe sich Burns in der US-Botschaft aufgehalten und sei nicht verletzt worden.