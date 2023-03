Bericht des Weltklimarats: Wenn Alarmrufe niemanden mehr erreichen. Ein Kommentar

Demonstration von Fridays for Future in Berlin

Leider haben wir uns an die katastrophalen Szenarios bei der Erderwärmung bereits gewöhnt. Der Klimawandel schreitet schneller voran als erwartet, und die bisherigen Maßnahmen reichen nicht, um die Erwärmung auf 1,5 Grad oder zumindest zwei Grad zu begrenzen. Ärmere Länder brauchen viel mehr Unterstützung als bisher. Diese Sätze konnte man schreiben, ohne auf den am Montag vorgestellten Bericht des Weltklimarats zu warten. Einfach weil die Botschaft seit Jahren immer dieselbe ist.

Dass die Emissionen nach einem kleinen Rückgang wegen der Corona-Pandemie derzeit steigen, statt zu sinken, macht es natürlich noch schlimmer. Aber die zentralen Aussagen auch dieser sechsten Erhebung des Weltklimarats waren erwartbar: Das Zeitfenster, noch etwas zu ändern, schließt sich. Die Dringlichkeit, bis 2030 etwas zu tun, ist wieder gestiegen. Und die Folgen des Klimawandels sind stärker als zunächst gedacht. Das alles geht aus dem Bericht hervor.

Das neueste Problem beim Klimawandel geht aber darüber hinaus. Es ist die zunehmende Abstumpfung. Ziemlich sicher wird sie katastrophale Folgen haben. Tragisch ist allerdings, dass dies kaum noch jemanden vom Hocker reißen wird. Denn das ist ja leider das Problem an zunehmender Abstumpfung. Alarmrufe bewirken nichts mehr.

Wie soll man nun aber aus diesem Teufelskreis noch herauskommen? In Berlin lautet die Antwort der Initiatoren des Klimavolksentscheids: Radikaler werden! Die Ziele vorverlegen – Klimaneutralität bis 2030 schaffen und nicht erst 15 Jahre später. Nur leider hapert es an der Umsetzung. Und genau das ist die Lücke im System. Der Weltklimarat muss endlich konkreter werden, Methoden der Politik vergleichen und Handlungsanweisungen erteilen. Welche politischen Instrumente haben funktioniert? Wo ist der Abbau fossiler Subventionen erfolgreich gewesen? Zielvorgaben reichen nicht. Es ist an der Zeit, deutlich zu werden.