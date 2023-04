Bericht: Nordkorea erhöht Aktivität an Reaktorkomplex Derzeit erhöhen sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter. Das weitgehend isolierte Nordkorea will nun möglicherweise noch mehr waffenfähiges... dpa

HANDOUT - Kim Jong Un mit seiner Tochter. ---/KCNA/KNS/dpa

Seoul -Nordkorea hat laut Experten die Aktivitäten an seinem umstrittenen Reaktorstandort Yongbyon erhöht, um möglicherweise noch mehr waffenfähiges Material für Atombomben zu gewinnen. Zum einen sei der Fünf-Megawatt-Reaktor Yongbyon weiter in Betrieb, berichtete die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichtenseite „38 North“ des Stimson Center in den USA unter Berufung auf Satellitenbilder.