Laut den behandelnden Ärzten in Ingolstadt soll beim AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla eine „intramuskuläre Injektion“ mit einer unbekannten Substanz festgestellt worden sein. Das berichtet die Junge Freiheit. Aus dem Abschlussbericht der behandelnden Mediziner gehe hervor, dass die Ärzte eine „Nadelstichverletzung“ entdeckten, die im Deltamuskel, einem Schultermuskel, festgestellt worden sei.

In der Diagnose heißt es laut Junger Freiheit: „Schwindel mit Übelkeit und Brechreiz sowie Kopfschmerzen mit präkollaptischem Ereignis nach unklaren Intox.“ Intox meint eine Vergiftung. Weiterhin zitiert die Junge Freiheit aus dem Ärztebericht: „Herr Chrupalla wurde am 04.10.2023 nach einer intramuskulären Injektion mit einer unklaren Substanz zur weiteren Überwachung auf unsere internistische Intensivstation aufgenommen.“

Damit verdichten sich die Anzeichen eines tatsächlichen Angriffs auf den AfD-Bundessprecher. Am Donnerstag hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft: „Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde.“ Der Bundessprecher hat das Krankenhaus laut AfD-Angaben am Donnerstababend verlassen