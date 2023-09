Berichte: Italien schlägt Asylbewerbern 5000 Euro „Kaution“ vor

In Italien können Asylbewerber künftig rund 5000 Euro zahlen, wenn sie verhindern wollen, dass sie während der Prüfung ihres Antrags festgehalten werden. Das berichten mehrere italienische Medien. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kamen, deutlich angestiegen.

Die Regelung sieht vor, dass das Geld einbehalten wird, sollte der Asylbewerber während der Prüfung unerlaubterweise verschwinden. Bei den 4938 Euro handelt es sich also um eine Art Kaution. In dem Dekret, das im Amtsblatt des Landes veröffentlicht wurde, heißt es weiter, dass mit dem Geld anfallende Kosten gedeckt werden sollten: für Unterkunft und Lebensunterhalt für einen Monat, aber auch für die Rückführung, sollte der Asylbewerber abgelehnt werden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters können sich Migranten, die in Italien Asyl beantragen, innerhalb des Landes frei bewegen, während ihr Antrag geprüft wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Fast doppelt so viele Migranten in Italien wie im Jahr 2022

Linksgerichtete Politiker kritisierten die Maßnahme scharf. Das Dekret wurde nur wenige Tage nach einer Ankündigung der Regierung unter der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni veröffentlicht, die maximale Dauer der Abschiebehaft für abgewiesene Asylbewerber auf 18 Monate zu erhöhen.

In Italien sind nach den Zahlen des Innenministeriums seit Jahresbeginn rund 130.000 Migranten angekommen, das sind bereits jetzt fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Seit Montag vergangener Woche registrierte das Land mehr als 15.000 von den nordafrikanischen Küsten ankommende Flüchtlinge. Viele von ihnen kamen auf der Insel Lampedusa an, die nur 145 Kilometer nördlich von Tunesien liegt. (mit AFP)