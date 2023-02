Berichte: Mehr Länder im Visier von Chinas Ballon-Spionage Wie umfangreich ist die mögliche chinesische Spionage mittels Ballons? US-Medien berichten übereinstimmend, dass man in Washington von mehr als 40 betroffene... dpa

dpatopbilder - HANDOUT - Der später vom Militär abgeschossene Ballon vor der Küste des US-Bundesstaats South Carolina. Chad Fish/Chad Fish/AP/dpa

Washington -China hat nach Angaben der US-Regierung mit einer Flotte von Spionageballons mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen. Das erklärte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Donnerstag in Washington. Die US-Regierung wende sich direkt an die Länder, um sie über den Umfang des chinesischen Programms zu informieren. „Wir wissen, dass China diese Ballons zur Überwachung eingesetzt hat“, betonte er.