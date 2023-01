A.C.A.B.-Kampagne: Wie die Bundespolizei eine Beschimpfung umdeutet

Am Montag startete die Bundespolizei ihre neue Kampagne am Alexanderplatz in Berlin. Auf dem Dach eines Parkhauses prangt seitdem ein riesiges Plakat, mit dem die Polizei auf sich aufmerksam machen will. Personen in Polizeiuniform sind darauf zu sehen, sie blicken souverän in die Kamera. Am linken Rand des Plakats steht in großen Lettern: „ACAB – All Cops Are Beautiful“.

So neu ist die Kampagne jedoch gar nicht, denn bereits im Jahr 2021 druckte die Bundespolizei diesen Slogan auf einige ihrer Dienstfahrzeuge. Wieso diese Kampagne nach knapp zwei Jahren wieder hervorgekramt wird? Die Bundespolizei äußerte sich schriftlich bisher nicht dazu.

Auf Twitter wird die Kampagne bereits diskutiert. Umgangssprachlich dient das Kürzel A.C.A.B. für den Ausruf „All Cops Are Bastards“, es gilt als Beamtenbeleidigung. Offensichtlich soll die Kampagne damit kokettieren – oder den vier Buchstaben vielleicht sogar eine positive Bedeutung verleihen.