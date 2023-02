Berlin: Alter Senat beschließt neue Verwaltung. Wird jetzt alles gut?

Politiktheater oder ernsthafte Auseinandersetzung mit einem gewichtigen und dringend notwendigen Thema? Das war die Frage vor der letzten Senatssitzung am Dienstag vor der Berliner Wiederholungswahl. Am Ende ließ sich die Frage nur mit einem „Ja, aber“ beantworten: Ja, es gibt eine Einigung auf zentrale Eckpunkte der Berliner Verwaltung. Aber sonderlich konkret sind die Beschlüsse nicht. Wichtigste Erkenntnis war wohl ohnehin, dass die rot-grün-rote Landesregierung wenige Tage vor der (wahlweise) Richtungs- oder Schicksalswahl überhaupt noch gemeinsame Beschlüsse fassen kann.

Wenig überraschend präsentierte sich bei der anschließenden Pressekonferenz die gesamte dreiköpfige Führungsriege der Landesregierung gemeinsam. Niemand sollte sich vordrängen dürfen, niemand hintanstehen müssen. Die ersten Worte der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gehörten jedoch dem Erdbeben in der Türkei und Syrien. Giffey sprach von „schlimmen Nachrichten“ und sprach den Opfern, Verletzten und Angehörigen im Namen ihrer Stellvertreter Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) sowie aller anderen Senatsmitglieder ihr „tiefes Mitgefühl“ aus. Die Senatsinnenverwaltung habe Trauerbeflaggung angeordnet. Giffey berichtete auch von ersten Spendensammlungen. Diese Materialien sollen nun in einer Halle am Flughafen BER gesammelt und schließlich von dort in die Türkei transportiert werden.

Anschließend nannte Giffey drei Säulen des Projekts Verwaltungsreform: klare Zuständigkeiten in der Verwaltung insbesondere mit Blick auf Land und Bezirke, eine effiziente gesamtstädtische Steuerung durch die Wiedereinführung der Fachaufsicht und die Stärkung der Bezirke. Die Umsetzung soll in zwei Stufen erfolgen.

Noch in diesem Jahr soll die Aufgabenverteilung zwischen Bezirken und Land in einem neuen Gesetz verbindlich festgelegt werden. Hinzu kommen ein besseres Personalmanagement, mehr Ausbildung von Fachkräften, der Aufbau eines behördenübergreifenden Personalpools sowie ein Schub für mehr Digitalisierung.

Nun ist es sicher bemerkenswert, dass sich SPD, Grüne und Linke trotz Wahlkampfs überhaupt auf eine gemeinsame Linie verständigen konnten. Immerhin hatten sich zuletzt Franziska Giffey und Bettina Jarasch als Spitzenkandidatinnen für die bevorstehende Wahl auf offener Bühne darüber gestritten, ob ein solcher Senatsbeschluss noch vor oder erst nach der Wahl erfolgen sollte.

Dennoch fällt auf, dass die lang erwartete Einführung politischer Bezirksämter aufgeschoben wurde. Darin würden die Bezirksbürgermeister und Stadträte künftig – ähnlich wie der Senat – mit der politischen Mehrheit in den Bezirksparlamenten gewählt. Bisher gilt in den Bezirken ein Proporzverfahren mit der Folge, dass unterschiedlichste Parteien Vertreter ins Bezirksamt entsenden, unabhängig von der jeweiligen Zählgemeinschaft (Koalition) in der Bezirksverordnetenversammlung.

Weil für so eine durchgreifende Reform die Landesverfassung geändert werden müsste, soll die zweite Reformstufe bis Ende 2024 gezündet werden. Tatsächlich aber ist die rot-grün-rote Koalition hierin auch noch nicht vollends geeint.

Berlins Bezirksbürgermeister wollen mehr Richtlinienkompetenz

Entsprechend skeptisch reagierte einer der Betroffenen auf das Eckpunktepapier. Oliver Igel (SPD), im zwölften Jahr Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, blickt einigermaßen ernüchtert auf das Eckpunktepapier. Anders als die Passagen zur Fachaufsicht durch die Landesregierung „besteht alles, was für die Stärkung der Bezirke geplant wird, aus Prüfaufträgen“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Während etwa Linke-Frontmann Klaus Lederer die Frage nach einem politischen Bezirksamt und der damit zusammenhängenden Richtlinienkompetenz für nachrangig erklärte, würde sich Igel „gegen eine Richtlinienkompetenz nicht wehren“. Denn, so Igel: „Die Stärkung der Bezirksbürgermeister durch politische Bezirksämter brächte mehr Klarheit.“

Deutlich schärfere Worte kommen von der Opposition. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja, der ein einstufiges Verwaltungssystem ohne Bezirksämter, aber mit gestärkten Bürgerämtern in den Bezirken möchte, sieht in der Einigung allenfalls und erneut „einen Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners, aber keinen großen Wurf, den die Stadt so dringend benötigt“. Man müsse an die Grundstrukturen der Verwaltung herangehen, sonst würden die immer gleichen Probleme die Stadt weiter zurückwerfen. Allerdings, so Czaja, seien SPD, Grüne und Linke – aber auch die CDU – „offensichtlich nicht bereit, die eigenen Versorgungsposten infrage zu stellen“.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner: Senatspapier zur Verwaltungsreform ist eine Shownummer

CDU-Chef und Wahlkämpfer Kai Wegner hält das Senatspapier für „nicht mehr als eine Shownummer in Wahlkampfzeiten“. Es sei viel zu unkonkret und vage, dabei müssten Doppelzuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken abgebaut werden. Der Reformbedarf sei immens, denn: „Die Berliner haben die Nase gestrichen voll vom Terminchaos in Bürgerämtern.“ Ohne klaren Zeitplan drohten jedoch dringend notwendige Reformen wieder im Sande zu verlaufen.

Wegners Vorschlag: Ein Verfassungskonvent solle bis Ende des Jahres konkrete Vorschläge erarbeiten. Im Anschluss könne eine Verfassungsänderung vorbereitet werden. Dieser Prozess müsse bis Ende der Wahlperiode im Jahr 2026 abgeschlossen sein.

Franziska Giffey erteilte dem am Dienstag eine Absage. Die Arbeit an einem solchen Konvent wäre Zeitverschwendung. Der von ihr geführte Senat dagegen wolle weiterarbeiten, allen Wahlen zum Trotz. „Dieser Senat wird am kommenden Dienstag zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen“, sagte Giffey.