Berlin bei Miete für WG-Zimmer auf Platz zwei nach München Die Preise für WG-Zimmer sind in Berlin innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Koopera... dpa

Berlin -Die Preise für WG-Zimmer sind in Berlin innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach kostet ein Zimmer im Sommersemester 2023 im Schnitt 640 Euro - das sind 140 Euro (plus 28 Prozent) mehr als noch vor zwölf Monaten. Berlin sei damit die zweitteuerste Stadt nach München - dort müssen Studierende derzeit im Schnitt 720 Euro hinlegen. Laut MMI lag der WG-Preis in Berlin 2013 im Schnitt bei 335 Euro.