Berlin, Brandenburg, Sachsen: Wasserwirtschaft geplant

Bärwalder See/Oberlausitz -Um die Probleme in der Wasserwirtschaft zu bewältigen, wollen Berlin, Brandenburg und Sachsen künftig zusammenarbeiten. Der sächsische Umweltminister Wolfram Günther, sein brandenburgischer Amtskollege Axel Vogel sowie die Berliner Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz, Silke Kracher, haben am Montag am Bärwalder See in der Oberlausitz ein entsprechendes Positionspapier unterschrieben. In diesem fordern die Grünen-Politiker auch einen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau in der Lausitz. Das Papier sieht zudem die Schaffung einer länderübergreifenden Trägerstruktur vor. Vorgesehen ist beispielsweise eine gemeinsame Wasserbewirtschaftungszentrale.