Berlin: Müssen Firmen, die nicht genug ausbilden, bald Strafe zahlen?

Es war keine kleine Überraschung, dass das im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht: Sollte die Wirtschaft nicht bis Mitte 2025 immerhin 2000 neue abgeschlossene betriebliche Ausbildungsverträge nachweisen können, wird es teuer. Dann bezahlen alle infrage kommenden Unternehmen eine Ausbildungsplatzumlage. Diejenigen, die genügend ausbilden, erhalten Geld aus dem Topf – der Rest geht leer aus. Dazu muss man wissen, dass große Teile der Wirtschaft seit Langem Sturm laufen gegen die Umlage. Es drohe ein bürokratisches Monstrum, außerdem sei sie teuer und belaste Unternehmen in herausfordernden Zeiten zusätzlich.

Am Dienstagvormittag brachte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe eine erste Vorlage in die Senatssitzung ein, auf der anschließenden Pressekonferenz stellte sie zusammen mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (beide SPD) das Modell vor. Bemerkenswert daran ist sicherlich auch, dass der Entwurf von Kiziltepes Amtsvorgängerin Katja Kipping stammt, die bekanntlich der Linkspartei angehört.

Berliner Ausbildungsplatzumlage: Wie konnte die CDU das mittragen?

Doch wie kann es sein, dass die CDU das mitträgt? Hat die Partei plötzlich Kreide gefressen? Stimmt doch das Bild des Arbeiterführers Kai Wegner, der im 2021er-Wahlkampf an der Seite der IG Metall gegen drohende Stellenstreichungen bei Daimler in Marienfelde auf die Straße ging?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ganz so schnell geht der Wandel dann offenbar doch nicht. Schließlich hatten die Christdemokraten ein „Bündnis für Ausbildung“ in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Es wird jetzt vor eine mögliche Umlage geschaltet. Dieses Bündnis aus Politik, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern solle dafür werben und im besten Fall dafür sorgen, dass zum Start des Ausbildungsjahrs 2025/26 mindestens 2000 Ausbildungsverträge mehr unterschrieben würden als bisher. Erst wenn dieses Bündnis scheitere, werde man über die Umlage sprechen.

Nun mag das ein wenig nach dem Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen aus der Zeit der rot-grün-roten Koalition klingen, mit dem die damalige Regierungschefin Franziska Giffey und die ebenso vergesellschaftungskritischen Teile ihrer SPD den Unterstützern der Enteignung großer Immobilienkonzerne den Wind aus den Segeln nehmen wollten. Das klappte vor allem deswegen nicht recht, weil ungünstige Konjunkturbedingungen zumindest den privaten Wohnungsneubau quasi zum Erliegen brachten. Das Ziel von 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr verfehlte der Senat weit. Ob das Ausbildungsplatz-Bündnis erfolgreicher ist, muss sich erweisen.

Der Befund jedenfalls ist eindeutig. Der Anteil der ausbildenden Betriebe in Berlin geht kontinuierlich zurück – und das, obwohl allenthalben und gleichzeitig über den Mangel an Fachkräften geklagt wird. Für viele Betriebe ist es bequemer, sich fertig ausgebildete Fachkräfte vom Markt zu holen, als diese mühselig erst zu befähigen.

Voriges Jahr blieben 3000 Bewerber um einen Ausbildungsplatz in Berlin unversorgt

Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) bildeten 2012 in Berlin 13 Prozent aller Betriebe aus, 2021 waren es nur noch 11 Prozent. Dazu kommt das bekannte Phänomen, dass zu Beginn jedes Ausbildungsjahres sowohl Bewerber ohne Ausbildungsplatz als auch Ausbildungsplätze ohne Bewerber übrig bleiben. Fachleute sprechen von einem Delta. Voriges Jahr blieben rund 3000 Bewerber unversorgt zurück.



Laut DGB wollten im Mai dieses Jahres 16.885 Menschen einen Ausbildungsplatz zum 1. September haben, 9513 von ihnen hatten noch keine Zusage. Nach Auskunft von DGB-Vizechefin Nele Techen gab es Stand Mai 14.006 betriebliche Ausbildungsstellen für den September, unbesetzt waren demzufolge 8647 Stellen. Franziska Giffey sprach am Dienstag von einem „Mismatch“, einer Nichtübereinstimmung.

Wer ist schuld an der Berliner Ausbildungsmisere? Arbeitgeber? Azubis?

Warum das so ist, darüber gibt es viele Untersuchungen und noch mehr Vermutungen. Die einen sehen in jugendlichen Schulabgängern eher jugendliche Schulversager, die den Herausforderungen einer betrieblichen Ausbildung nicht gewachsen sind oder sich ihr zumindest nicht aussetzen wollen. Die anderen sehen die Arbeitgeber in der Pflicht, attraktivere Ausbildungen anzubieten. Und alle sind sich einig, dass bisher unattraktive Ausbildungsgänge wie zum Heizungsmonteur oder neue Berufsbilder wie Solarteur dringend schmackhaft und bekannt gemacht werden müssen. Schließlich werden diese Schlüsselkenntnisse für den Umbau hin zu erneuerbaren Energien benötigt. So oder so: Delta und Mismatch sollen und müssen Themen des Bündnisses werden.



Doch wird all der gute Wille ausreichen? Wie erfolgreich kann ein Bündnis sein, das nicht viel mehr kann, als allen Beteiligten Absichtserklärungen abzuringen?



Beim DGB liegen die Dinge sehr klar. Aus Sicht von Vizechefin Techen bedeutet eine Umlage schlicht, „gemeinsam Verantwortung zu übernehmen“. Das müsse am besten sofort geschehen. Leider habe die Koalition dem nicht zugestimmt, jetzt gehe man aber dennoch voller Zuversicht in die Gespräche zu dem Bündnis, so Techen.

Das Bündnis für #Ausbildung kommt, der Senat hat heute Eckpunkte beschlossen.



Das größte Wachstumshemmnis für #Berlin ist der Fachkräftemangel. Gleichzeitig gibt es nicht genügend Betriebe, die junge Menschen ausbilden. In Berlin sind es nur 11 % der Betriebe, bundesweit 20 %. pic.twitter.com/6UkYeb61qJ — Franziska Giffey (@FranziskaGiffey) July 4, 2023

Der Vortrag von Arbeitssenatorin Kiziltepe auf der Senatspressekonferenz klang auch schon sehr nach einer Vorliebe für eine Arbeitsplatzumlage. Die Politikerin aus dem linken Spektrum der SPD sprach von einer „fairen Maßnahme“, von der die Betriebe profitierten, die genug ausbildeten. Auf dem Bau, in der Pflege und beim Schornsteinfegerhandwerk gebe es solche Umlagen, und sie funktionierten gut. „Ich verstehe den großen Widerstand aus der Wirtschaft nicht“, sagte Kiziltepe, das sei „kein Teufelszeug“, sondern ein Instrument einer „solidarischen, fairen Verteilung“.



Und auch Wirtschaftssenatorin Giffey aus dem konservativen SPD-Spektrum ließ keinen Zweifel daran, was passieren wird, wenn die Ausbildungsplatzzahlen nicht ausreichend steigen: „Dann kommt die Umlage.“ Dabei sah sie nicht traurig aus.

Neue Sprecherin des Berliner Senats stellt klar: „Ziel ist nicht die Umlage“

Es war dann an der neuen Senatssprecherin Christine Richter, etwas klarzustellen: Ziel des Senats sei eine Steigerung um 2000 Ausbildungsverträge. „Ziel ist nicht die Umlage“, sagte sie und bremste die SPD damit gehörig aus.



Doch vielleicht sind die beiden Partner doch gar nicht so weit auseinander. So spricht sich Martin Pätzold, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, bei dem Thema für einen differenzierten Blick auf die Lebensrealitäten aus. Damit müsse man sich auseinandersetzen und gegebenenfalls Inhalte und Anforderungen von betrieblichen Ausbildungen modernisieren, erklärt Pätzold im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Denn: „Die jungen Leute haben heute ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen. Das verändert sich ständig.“



Pätzold selbst hofft auf einen Erfolg des Bündnisses für Ausbildung und scheut dabei auch große Worte nicht. „Große sozialpolitische Errungenschaften sind oft mit großen Koalitionen verbunden.“

Die Berliner FDP bleibt bei ihrer klaren Ablehnung einer Umlage

Ein Reflex funktioniert dagegen zuverlässig: Die FDP reagiert allergisch auf die Pläne des Senats. „Eine mögliche Ausbildungsplatzumlage in Berlin wäre fatal für die Berliner Unternehmen“, sagt Lars F. Lindemann, der Generalsekretär der ins parlamentarische Abseits geratenen Partei. Im Übrigen werde die Umlage das Problem nicht lösen. Schuld sei das Bildungssystem, das Schüler nicht ausreichend auf das Berufsleben vorbereite.