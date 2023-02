Berlin: CDU und SPD wollen Sondierungsgespräch fortsetzen Wer regiert Berlin in Zukunft? Nach der Wiederholungswahl sind verschiedene Koalitionen möglich. Die ersten Sondierungsgespräche laufen. dpa

Wer regiert mit wem? CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner (l) und Berlins Regierende Bürgermeinsterin Franziska Giffey (SPD) sondieren. Annette Riedl/dpa

Berlin -Nach der Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin wollen der Wahlsieger CDU und die SPD ihre Sondierungsgespräche für eine mögliche Regierungsbildung am Montag fortsetzen. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach einer ersten Runde an.