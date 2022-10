Cancel Culture in der DDR-Aufarbeitung: „Hier könnte leider eine Bombe ticken“

Man ist noch gar nicht richtig angekommen bei Rainer Eckert in Berlin-Rahnsdorf, da wird man bereits mit den Dramen konfrontiert, die sein Leben auf den Kopf gestellt haben. Am Gartenzaun hängen Bänder in den Farben der Ukraine. Am Klingelschild steht der Name seiner Frau. Vor dem Haus steht seine Waschmaschine. Und gerade, als Eckert dem Gast die Tür öffnen will, ruft der Anwalt aus Köln an.