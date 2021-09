Berlin - Die Briefwahl läuft, das deutsche Wahlvolk stimmt ab – sehr früh, viel zu früh. Wer weiß, was noch passiert, welche Erkenntnisse bis zur Wahl noch reifen und was den einen und die andere noch ins Grübeln versetzt. „Die Wahl findet am 26. September statt“, so heißt es in der am 8. Dezember 2020 vom Bundespräsidenten ausgefertigten Anordnung. Ort des Wahlaktes soll aus gutem Grund ein amtlicher Raum sein – es handelt sich nämlich um den zentralen Akt der repräsentativen Demokratie. Man soll das nicht vergessen.

Als die Briefwahl 1957 eingeführt wurde, war sie für den Ausnahmefall gedacht: Krankheit oder Reisen, nicht jedoch weil sie die Sonntagsruhe stört. Wenn in den Städten jetzt bis zu 40 Prozent der Berechtigten keine Lust auf den „Urnengang“ haben und ihre Macht als Souverän am Briefkasten ausüben, ist das verfassungsrechtlich bedenklich.

Die Wahlentscheidung hat in diesen Fällen eben nicht unbeeinflusst in einer abgeschirmten Kabine stattgefunden, sondern irgendwie irgendwo. Da wird dem Opa schon mal gezeigt, wo das „richtige“ Kästchen für das Kreuz ist. Als in den USA im vergangenen Jahr das Thema Briefwahl heiß diskutiert wurde, wollte der Verlierer Trump den Verdacht der Wahlfälschung streuen. Das Problem hat Deutschland 2021 nicht – aber es besteht Anlass, über die exzessive Briefwahl nachzudenken.

Noch bleiben fast drei Wochen zum Beobachten, Fragen, Meinungbilden, Urteilschärfen. Auf den Straßen stehen Parteistände; auf vielen Fernsehkanälen laufen erfreulich ausführliche, vielfältige Fernsehauftritte der Kanzleramtsaspiranten. Gönnen Sie sich die Demokratie-Tage! Mag sein, dass die großen Parteien nicht ihre interessantesten Leute an die Spitze gestellt haben, aber selbst Langweiler haben in Deutschland eine Chance – das ist kein schlechtes Zeichen! Die Erfahrungen mit Visionären waren allzu übel.

SPD-Mann Olaf Scholz lädt mit Merkel-Raute und „schlumpfigem Grinsen“ (Söder über Scholz) die Wähler ein, mit ihm gemeinsam den von der Union geräumten Platz in der Mitte der Gesellschaft einzunehmen. Scholz ist der Mann, den die SPD nicht als ihren Vorsitzenden wollte, aber für das ganze Land soll er gut sein. Wie soll der mit dieser Partei regieren? Warum Leute Sozialdemokraten wählen, hat noch keiner besser beschrieben als Kurt Tucholsky 1930: „Es is so ein beruhjendes Jefiehl. Man tut wat for de Revolutzjon, aber man weeß janz jenau: mit diese Pachtei kommt se nich. Und das is sehr wichtig fier einen selbständjen Jemieseladen!“

Die innerparteiliche Anti-Scholz-Fraktion nimmt in der Wahlkampfzeit täglich eine größere Portion Kreide zu sich; vor kurzem noch fielen Saskia Esken und Kevin Kühnert über ihren Genossen Wolfgang Thierse her, weil der die spalterische Identitätspolitik der Partei missbilligt und mehr Miteinander gefordert hatte. Dafür schämten sich die beiden Parteioberen.

Hauptsächlich verdankt sich das Umfragehoch der SPD aber der Union, ihrer Hochnäsigkeit und Selbstüberschätzung. Die Männer waren so sicher, es doch allemal besser zu können als diese Frau Merkel. Sie können es nicht; die Diadöchlein sind zu mickrig für richtige Kämpfe. Thematisch lehrt einen der Unionswahlkampf das Gruseln: Für das Kernthema Digitalisierung, an dem sich Deutschlands Zukunft entscheiden wird, holt Laschet Dorothea Bär ins „Team“ – das ist die Frau, die als Staatssekretärin für Digitalisierung das Land vier Jahre lang nicht mit Digitalisierung behelligt hat.

Die Grünen machen mit der Optik US-amerikanischer Nachtsichtgeräte Wahlwerbung: Gestalten hinterm Grünschleier, der an das ungeputzte Schulaquarium erinnert. Das grüne Wahlprogramm „Deutschland, alles drin“ wehrt sich mit schwer gegenderter Sprache gegen eine Lektüre durch die Mehrheit der Wählerschaft. Und Annalena Baerbock hat der Versuchung nicht widerstehen können. Für sie kommt die Wahl 2021 zu früh. Ohne Regierungserfahrung als zweitbeste Wahl angetreten zu sein gerät ihr selbst zu schaden. Eine unreife Entscheidung, Frau Merkel war da schlauer.

Schließlich die Linke: Sie liegt nach Jahren realitätsabgewandter Identitätspolitik gefährlich nahe bei den Sieben-sechs-fünf-Prozent, hat ihr Kümmererimage aufgegeben und träumt trotzdem von der Regierungsbeteiligung im Bund. Über die Rote-Socken-Kampagne der angstgetriebenen Union kann sie sich freuen. So viel Aufmerksamkeit war lange nicht.

Es ist was los auf dem „Rummelplatz des kleinen Mannes“, wie Tucholsky die Wahlvorbereitung nannte. Ihm gehört auch der letzte Satz: „Denn winsch ick Sie ooch ne vajniechte Wahl!“