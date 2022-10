Die Freiheit der Großstadt: Nachts ein männliches Privileg

Eine Untersuchung in Städten weltweit zeigt: Frauen fühlen sich in Berlin nachts nicht sicherer als in Delhi. Warum ignoriert die Politik das Thema?

Frauenquoten in Dax-Unternehmen, paritätische Landeslisten, Gleichstellungsbeauftragte überall und feministische Außenpolitik – das fordern Aktivisten und Politikerinnen seit Jahren. Das Ziel: Repräsentation in Spitzenpositionen soll inspirieren und Veränderungen in der breiten Masse schaffen; eine Art feministischer Trickle-Down-Effekt. Denn Frauen, so die Idee, sind sensibler für die Belange der weiblichen Wählerschaft, und die wurde lange Zeit vernachlässigt.