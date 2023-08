Die Touristen kehren seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder zurück nach Berlin. Im ersten Halbjahr 2023 besuchten rund 5,7 Millionen Menschen die Stadt, wie die Tourismusgesellschaft Visit Berlin am Donnerstag mitteilte. Das war ein Plus von mehr als 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Bei den Übernachtungen stiegen die Zahlen in den ersten sechs Monaten um fast 24 Prozent auf 13,8 Millionen. Der Tourismus sei bei 86 Prozent des Vorkrisenniveaus 2019 angekommen, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).



Doch wie attraktiv ist Berlin noch? Was macht die Stadt besser oder schlechter als andere?

Franziska Giffey: Die Tourismusbranche erlebt ein Comeback

Wirtschaftssenatorin Giffey verweist auf das Neustartprogramm des Vorgängersenats, dessen Chefin sie war. Diese und andere Hilfen hätten dafür gesorgt, dass viele Betriebe der von Corona besonders gebeutelten Branchen wie Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsbusiness die Krise überlebt haben. „Wir sehen ein Comeback der Tourismus- und auch der Kongress- und Eventbranche“, berichtet Giffey.

Auch aktuell stehe Berlins Wirtschaft relativ gut da, sagt die Politikerin. Während deutschlandweit zum Jahresende mit einem Rückgang der Wirtschaft von 0,3 Prozent gerechnet werde, steht die Prognose für Berlin bei plus 1,5 Prozent. „Und wir investieren weiter in eine krisenresiliente Stadt“, unterstreicht Giffey.

Doch wie fällt der Vergleich zu anderen Städten aus? In Europa rangiert Berlin weiter an dritter Stelle als Ziel hinter London und Paris – mit riesigem Rückstand. Die letzten Vergleichszahlen sind von 2022. Da verzeichnete Berlin mit 26,5 Millionen Übernachtungen etwas mehr als die Hälfte von Paris (50,1 Millionen Übernachtungen). Zu London (59,1 Millionen) war der Rückstand noch größer.

Tourismuszahlen: Paris hat unter Corona weniger gelitten als Berlin

Allerdings hat sich Berlins Minus gegenüber der britischen Hauptstadt verringert: 2022 hatte Berlin 77,71 Prozent der Zahlen aus dem letzten Jahr vor Corona, London stürzte von seinen 85,1 Millionen Übernachtungen ab und hatte 2022 nur noch 69,45 Prozent davon. Gegenüber Paris hat Berlin seit Corona massiv verloren. So büßte die französische Hauptstadt 2022 im Vergleich zu 2019 (52,5 Millionen Übernachtungen) nur marginal ein und landete bei 95,4 Prozent.

Tourismus in München büßte wegen Corona weniger ein als in Berlin

Interessant ist auch der innerdeutsche Vergleich mit München. Bayerns Metropole büßte wegen Corona weniger ein und landete 2022 mit 16,6 Millionen Übernachtungen bei 88,77 Prozent des Vorkrisenwertes. Inzwischen scheint der Trend gestoppt, Berlins Vorsprung wächst wieder.



Erneut kam in den ersten sechs Monaten der Großteil der Touristen aus Deutschland. Knapp 39 Prozent sind Ausländer, die meisten davon aus Europa. Auf Platz eins lag Großbritannien. Nur rund 10,5 Prozent der Touristen kamen aus Übersee, vor allem aus den USA. Grund dafür seien zu wenige Fernverbindungen, sagt Giffey. „Gerade nach Asien brauchen wir mehr Langstreckenverbindungen.“