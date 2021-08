Berlin - „Fehleinschätzung“ war das Wort der Woche: Es beschrieb das In-sich-Zusammenfallen des Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr (und der westlichen Operation überhaupt). Niemand wusste, was in Afghanistan los war oder wollte es nicht wissen, weil es das selbstgeschaffene Bild störte. Die Folgen sind unmittelbar dramatisch, und nur in einer einzigen Hinsicht sei eine Assoziation erlaubt: Das Wort „Fehleinschätzung“ steht auch über etlichen Kapiteln der deutsch-deutschen Einigungsgeschichte.

Das jüngste Beispiel lieferte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier nach Besuchen in ostdeutschen Investitionsprojekten von Siemens, Bosch, VW und BASF ,„Leuchttürmen“ moderner Industrie. Er nahm dies zum Anlass zusagen: „Es ist Zeit für ein neues Selbstbewusstsein in Ostdeutschland.“ In seiner Rede vom 13. August 2021 hatte er – wie allgemein üblich - alle Bürgerinnen und Bürger der DDR pauschal zu Insassen des sogenannten „Unrechtsstaates“ erklärt. So vernichtet man Selbstbewusstsein. Ein Kommentar in der Berliner Zeitung erinnerte daraufhin: „In der DDR lebten auch denkende Menschen, die meinten, der DDR-Sozialismus hätte ihnen etwas zu bieten.“

Leser der Berliner Zeitung haben Gedanken und Erinnerungen dazu aufgeschrieben, so wie die Diplomingenieurin Asa-Adzei Müller aus Köpenick, die bedauert: „Ja, leider haben wir Ostdeutschen uns scheinbar auch jegliches Selbstbewusstsein abtrainiert oder abtrainieren lassen. Leider!“ Damit Lesergedanken beitragen, „Fehleinschätzungen“ zu minimieren, seien einige hier dokumentiert. (mtk.)

R. Köpke fühlte sich angeregt, einen offenen Brief an das deutsche Staatsoberhaupt zu schreiben.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Steinmeier, ich frage mich seit Tagen, welchen Sinn es hat , dass Sie durch die Lande fahren (hoffentlich elektrisch und mit Sicherheitsleuten) und den Menschen erzählen wollen, wie gut es ihnen geht! Ich höre nichts vom Gesundheitssystem, noch von der Schulbildung, den Armen, den Obdachlosen usw. Was wollen Sie erreichen? Indirekten parteipolitischen Wahlkampf ? Schon Ihre Rede zum Jahrestag hat mich erregt! Ich bin Christ und nach 1945 in der DDR aufgwachsen. Worin bestand dieser Unrechtsstaat DDR? Darin, dass alle Menschen eine Krankenversicherung hatten, kostenlose Behandlung, die Schulbildung international anerkannt war und nachgemacht wurde? Dass es eine kostenlose Ausbildung gab, Gleichberechtigung von Mann und Frau, keine Obdachlosen und Arbeitslosen usw.? Ja, die Grenze 1961 war ein Drama ! Aber wieso wurde sie insbesondere gemacht ?

In den Jahren davor wurden alle Aktivitäten, eine Einheit bzw. wenigstens eine Kooperation zu erhalten, von westlicher Seite totgemacht. Aber die DDR wurde auf allen Gebieten ausgenutzt - insbesondere sehr gut ausgebildete (für den Westen kostenlos) Fachleute gingen den Weg in den Westen und wurden geholt, um die DDR ökonomisch tot zu machen. Was gelang. Worin besteht nun der Rechtsstaat BRD ? Dass es all die Rechte, die die Menschen in der DDR hatten, nicht gibt oder siennur auf dem Papier stehen? Aber die Parteien machen ,was sie wollen und hören nur den Lobbyisten zu, die den sogenannten „Eliten“ noch mehr Geld beschaffen sollen und keine Steuern zahlen. Haben wir trotz Wahlen nicht eine Parteiendiktatur ? Ich wurde mit zwölf Jahren krank, erhielt eine jahrelange kostenlose Behandlung sowie Schul- und Studienausbidung, alle zwei Jahre eine kostenlose Kur. Mit der Wende haben mich westliche Firmen sofort genommen, unter anderem wegen meiner guten Ausbildung.

Sie wollen ja Präsident bleiben - dann bitte informieren Sie sich besser über die Lebenszustände in der DDR und jetzt in dem sogenannten Rechtsstaat. Fragen Sie Menschen, die die DDR nicht nuuur als „Stasi-Land“ erlebten. Was wissen heute der BND und andere internationale Sicherheitsdienste, insbesondere der USA über mich?

Wer hat die Welt nach der Wende, und schon vorher, in sinnlose Kriege und Massenmorde geführt? Sogenannte Rechtsstaaten, wie die USA. Und wir machen mit.





Olaf Stephan aus Alt-Glienicke bedrückt die Fehleinschätzung.

Auch ich frage mich seit langem, warum mir diese seit 30 Jahren übliche DDR-Darstellung so schwer auf der Seele lastet; warum mir das es so schwer macht, mich in diesem Land, das ich nicht wollte, heimisch zu fühlen. Es liegt daran, dass damit das Leben, das wir in der DDR geführt haben, bedeutungslos erscheint, wenn man keine Vita als Bürgerrechtler oder „Republikflüchtling“ vorweisen kann. Und das ist im moralischen wie im zwischenmenschlichen Sinne hochgradig fragwürdig, um es mal höflich zu formulieren. Aber moralische Belange haben ja in der bürgerlichen Politik ohnehin nur eine untergoerdnete Rolle gespielt.

Ines K. ärgert die Darstellung der DDR in vielen Medien und nun auch das Auftreten des Bundespräsidenten.

Diese Arroganz und Überheblichkeit der Wessis reicht mir schon seit langem. Warum ich Wessis schreibe? Ganz einfach: Beobachtet man die Nachrichten, Filme etc. pp. heißt es Ostdeutschland, die Steigerung ist neue Bundesländer (nach 30 Jahren...), und die Krönung ist Ex-DDR oder noch besser ehemalige DDR (ein total falscher Begriff). Solche Sprachweise wird nach meiner Beobachtung immer benutzt, vor allem aber, wenn wieder etwas vorgefallen ist wie Demonstrationen gegen die derzeitige Politik. Geschieht sowas im „Westen“ wird entweder das Bundesland oder der Ort genannt, oder besser dies gleich verschwiegen, und es war wieder nur im Osten.

Der Beispiele gäbe es viele, die zeigen: Wir sind nicht ein Deutschland, dies ist und bleibt eine Bundesrepublik, geteilt in Ost-&West. Die Gründe, Probleme, Unterschiede sind bekannt, ein Interesse besteht nicht, dies zu ändern und die Fehler und systematischen Ausbeutung einzugestehen (Beispiele für den Raubzug Ost: Weltmeister-Akkordeon, Fortschritt-Mähdrescher...)“